Migración detecta alerta judicial por presunto caso de drogas contra ciudadana colombiana

Una ciudadana de nacionalidad colombiana fue puesta a disposición de las autoridades competentes luego de que inspectores del Servicio Nacional de Migración detectaran una alerta judicial vigente en su contra durante los controles de ingreso realizados en el Aeropuerto Internacional Panamá Pacífico.

De acuerdo con la entidad, la alerta fue identificada al momento del registro migratorio de la extranjera, quien arribó al país en un vuelo procedente de Cali, Colombia, con destino final la ciudad de Panamá.

Según la información contenida en la notificación judicial, la mujer es requerida dentro de un proceso penal por la presunta comisión de un delito contra la seguridad colectiva relacionado con drogas.

Las verificaciones efectuadas por las autoridades migratorias determinaron además que la ciudadana había salido del territorio nacional el 17 de diciembre de 2022, antes de que fuera emitida la alerta judicial en su contra.

Tras confirmar la vigencia de la medida y en coordinación con la Dirección Nacional de Inteligencia Policial (DNIP/AIPP), se autorizó su ingreso al país para posteriormente ponerla a órdenes de dicha entidad, a fin de continuar con los trámites correspondientes y dar cumplimiento a la orden de conducción emitida por las autoridades judiciales.

El Servicio Nacional de Migración destacó que los controles aplicados en los distintos puntos de entrada al país representan una herramienta clave para fortalecer la seguridad nacional y respaldar el trabajo de los organismos encargados de la investigación y administración de justicia.