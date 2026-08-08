Mulino rechaza el nuevo modelo de Policía Municipal: ‘Ojalá se tumbe eso’

El presidente de la República, José Raúl Mulino, manifestó este sábado 8 de agosto su rechazo al nuevo concepto de Policía Municipal que han implementado algunos municipios del país y cuestionó que estas unidades asuman funciones que, a su juicio, corresponden a una fuerza policial.

A través de su cuenta en X, el mandatario sostuvo que estas unidades fueron concebidas originalmente para labores de vigilancia en parques y monumentos y advirtió sobre las consecuencias de ampliar sus funciones.

“Estoy en contra del nuevo concepto de policía municipal. Eso nació para cuidar parques y monumentos y no se puede transformar en otra policía”, escribió Mulino.

El presidente también calificó la figura de inconstitucional y alertó que, de permitirse este modelo, otros alcaldes podrían crear estructuras similares en sus respectivos municipios.

“Cada alcalde puede hacer lo mismo y sería un desastre”, señaló.

Otro de los aspectos cuestionados por Mulino fue la vestimenta utilizada por estos agentes, al considerar que puede generar confusión con los uniformes del Servicio de Protección Institucional (SPI).

“Ojalá se tumbe eso”, concluyó el mandatario.