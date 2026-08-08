Mulino rechaza el nuevo modelo de Policía Municipal: ‘Ojalá se tumbe eso’

Encuentra más de nuestra cobertura en los resultados de búsqueda.
El presidente de la República, José Raúl Mulino, manifestó este sábado 8 de agosto su rechazo al nuevo concepto de Policía Municipal que han implementado algunos municipios del país y cuestionó que estas unidades asuman funciones que, a su juicio, corresponden a una fuerza policial.
A través de su cuenta en X, el mandatario sostuvo que estas unidades fueron concebidas originalmente para labores de vigilancia en parques y monumentos y advirtió sobre las consecuencias de ampliar sus funciones.
“Estoy en contra del nuevo concepto de policía municipal. Eso nació para cuidar parques y monumentos y no se puede transformar en otra policía”, escribió Mulino.
El presidente también calificó la figura de inconstitucional y alertó que, de permitirse este modelo, otros alcaldes podrían crear estructuras similares en sus respectivos municipios.
“Cada alcalde puede hacer lo mismo y sería un desastre”, señaló.
Otro de los aspectos cuestionados por Mulino fue la vestimenta utilizada por estos agentes, al considerar que puede generar confusión con los uniformes del Servicio de Protección Institucional (SPI).
“Ojalá se tumbe eso”, concluyó el mandatario.
Las declaraciones de Mulino se producen días después de un enfrentamiento entre agentes de la Policía Municipal y un grupo de exfuncionarios de la Alcaldía de Panamá que protestaba en el edificio Hatillo por el pago de prestaciones laborales y primas de antigüedad.
Durante los incidentes, el exfuncionario Alberto Llerena resultó gravemente herido tras recibir un golpe en la cabeza y fue trasladado al Hospital Santo Tomás.
Según familiares, Llerena fue sometido a dos intervenciones quirúrgicas debido a una hemorragia cerebral y permanece hospitalizado bajo vigilancia médica.
La familia presentó inicialmente una denuncia por presuntas lesiones personales y posteriormente anunció que prepara una querella para que el caso sea investigado como una presunta tentativa de homicidio.
La acción legal, según informó la defensa, estaría dirigida contra el agente señalado de participar en la agresión, el director de la Policía Municipal y el alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi.
Tras el incidente, Mizrachi reconoció que la actuación de los agentes municipales no correspondió con el modelo de intervención que espera de la institución.
El alcalde indicó que aguardará los informes de las Casas de Paz antes de determinar las medidas correspondientes, entre ellas posibles suspensiones de agentes.
La administración municipal también ha señalado que la Policía Municipal debe concentrarse en la prevención y disuasión de conflictos, evitando que las situaciones escalen.
El incidente de Hatillo ha colocado nuevamente bajo la lupa el alcance de las funciones de estas unidades y el marco legal que regula su actuación.
El debate gira en torno a hasta dónde pueden llegar las funciones de una Policía Municipal y si estas pueden asumir tareas que impliquen características propias de una fuerza policial nacional.
Mientras Mulino sostiene que el nuevo modelo debe ser frenado, los municipios que han desarrollado estas estructuras deberán justificar su funcionamiento dentro del marco jurídico vigente.
El Gobierno de Perú moverá todos los días feriados a los viernes para así potenciar el turismo interno y mejorar la productividad, informó el ministro...
La exmagistrada colombiana habla sobre el rol de contrapeso del periodismo, el derecho al olvido, reformas constitucionales y los desafíos de nuevas tecnologías...
Entre recuerdos y escuetas referencias hacia sus adversarios, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, oficializó este domingo su candidatura...