Aprehenden a hombre que ingresó a las vías del Metro y provocó suspensión de la Línea 1

La mañana de este sábado 8 de agosto, la Línea 1 del Metro de Panamá presentó una interrupción temporal luego de que un hombre ingresara sin autorización a la zona de vías en la estación Santo Tomás.

El incidente ocurrió alrededor de las 7:56 a.m. y obligó al personal operativo del Metro a activar los protocolos de seguridad para atender la situación y evitar riesgos para los usuarios.

A las 8:12 a.m., el Metro de Panamá informó que la interrupción estaba relacionada con el ingreso de una persona a la zona de vía. La entidad pidió a los pasajeros seguir las instrucciones del personal mientras se realizaban las labores correspondientes.

De acuerdo con la Policía Nacional, el hombre, de 29 años, fue aprehendido tras ingresar a las vías del tren. El hecho provocó una interrupción del servicio de aproximadamente 37 minutos.

El ciudadano fue puesto a órdenes de las autoridades competentes para los trámites correspondientes.