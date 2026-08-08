Aprehenden a hombre que ingresó a las vías del Metro y provocó suspensión de la Línea 1

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La mañana de este sábado 8 de agosto, la Línea 1 del Metro de Panamá presentó una interrupción temporal luego de que un hombre ingresara sin autorización a la zona de vías en la estación Santo Tomás.
El incidente ocurrió alrededor de las 7:56 a.m. y obligó al personal operativo del Metro a activar los protocolos de seguridad para atender la situación y evitar riesgos para los usuarios.
A las 8:12 a.m., el Metro de Panamá informó que la interrupción estaba relacionada con el ingreso de una persona a la zona de vía. La entidad pidió a los pasajeros seguir las instrucciones del personal mientras se realizaban las labores correspondientes.
De acuerdo con la Policía Nacional, el hombre, de 29 años, fue aprehendido tras ingresar a las vías del tren. El hecho provocó una interrupción del servicio de aproximadamente 37 minutos.
El ciudadano fue puesto a órdenes de las autoridades competentes para los trámites correspondientes.
A las 8:40 a.m., el Metro de Panamá informó que la Línea 1 ya se encontraba operativa nuevamente, luego de que el personal culminara las acciones necesarias para restablecer el servicio de manera segura.
La empresa pública agradeció la comprensión de los usuarios durante la interrupción y reiteró la importancia de acatar las indicaciones del personal del Metro dentro de las estaciones y áreas de circulación.
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