El fin del caso de María Lourdes Afiuni: Libertad plena para la jueza que desafió a Hugo Chávez

La jueza María Lourdes Afiuni, considerada una de las primeras presas políticas del chavismo en Venezuela, obtuvo la libertad plena. Así lo confirmó su familia este viernes 7 de agosto en un comunicado, en el que tanto su hermano, Nelson Afiuni, como la representante legal de la familia, Thelma Fernández, afirmaron que la decisión judicial “pone fin de manera definitiva al proceso seguido en su contra y restituye plenamente su libertad, cerrando formalmente un caso que nunca debió existir”.

Afiuni fue detenida en diciembre de 2009 tras otorgar una medida de libertad bajo fianza al banquero Eligio Cedeño, considerado uno de los enemigos del fallecido presidente Hugo Chávez. Tras la concesión de esa medida, el entonces mandatario pidió que se le impusiera la pena máxima de 30 años de cárcel a la jueza por supuestamente haber facilitado la fuga del empresario, quien posteriormente salió del país.

A partir de ese momento, Afiuni fue encarcelada y permaneció entre rejas hasta 2011, cuando se le otorgó la medida de arresto domiciliario bajo una serie de condiciones. Entre ellas, no podía conceder entrevistas a la prensa e incluso tenía prohibido ejercer su derecho al voto. Durante su estancia en prisión, sus abogados denunciaron que intentaron “atacarla con cuchillos, abusarla sexualmente y hasta rociarla con gasolina”. Además, sus problemas de salud se agravaron al punto de que tuvieron que extirparle el útero. Cuatro años después, mientras gozaba de libertad condicional, denunció haber sido víctima de torturas y violaciones durante su reclusión en el Instituto Nacional de Orientación Femenina.

En 2019 fue condenada a cinco años de prisión por un supuesto delito de “corrupción espiritual”. Según destacó la agencia EFE, la propia Fiscalía reconoció que Afiuni no obtuvo ningún beneficio económico por haber otorgado la libertad a Cedeño.

“Durante años, la jueza Afiuni y su familia soportaron las consecuencias de una persecución que trascendió el ámbito personal y se convirtió en un símbolo inequívoco del deterioro de la independencia judicial en Venezuela (...) Ningún juez debe volver a enfrentar prisión, persecución, humillación o amenazas por cumplir con su deber, aplicar la ley o dar cumplimiento a decisiones y estándares del derecho internacional de los derechos humanos. Una justicia independiente solo puede existir cuando sus jueces pueden decidir libres de intimidación, presiones o represalias”, aseveró la familia en el comunicado.

Por su parte, la líder opositora María Corina Machado celebró en una publicación en X el cierre del caso contra Afiuni, “después de 16 largos y tortuosos años de injusticias”.

“Oramos por su recuperación y esperamos que pueda salir del país lo más pronto posible para ser atendida de inmediato. Seguimos por la libertad de todos, hasta el final”, escribió.

Afiuni se encuentra actualmente en una clínica luego de “presentar un cuadro de mareos, vómitos e hipertensión”, según informó el jueves su familia a la agencia EFE. Tras la realización de diversos estudios médicos, se le detectaron tres “lesiones tumorales localizadas en distintas partes de su cuerpo que requieren atención médica inmediata, con el fin de evitar consecuencias irreparables para su salud”.