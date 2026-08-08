Transportistas piden aumento del pasaje; usuarios reclaman cobros irregulares

El posible aumento del pasaje volvió a poner frente a frente a transportistas y usuarios. Mientras los conductores de buses y taxis piden revisar las tarifas ante el incremento de sus costos y las dificultades que enfrenta el sector, los pasajeros advierten que un nuevo cobro afectaría aún más sus bolsillos.

La discusión surgió durante una reunión entre representantes del transporte y la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), realizada en Chiriquí, donde los transportistas reiteraron su solicitud de revisar las tarifas vigentes.

El director de la ATTT, Nicolás Brea, reconoció que las condiciones económicas del país han cambiado desde la última revisión tarifaria, realizada en 2011.

“La revisión de tarifas, la última que hubo en este país, fue en 2011. Ya los factores económicos han cambiado mucho, así que hay que hacer un plan de revisión de tarifas en algún momento”, señaló Brea.

Sin embargo, aclaró que por ahora no existe un aumento por el costo del combustible, debido al subsidio establecido por el Gobierno para evitar que ese incremento sea trasladado directamente a los usuarios.

Desde el pasado 15 de abril, los transportistas habilitados pueden acceder al subsidio al combustible, una medida que busca contener el impacto del alza de la gasolina sobre el precio del transporte público.