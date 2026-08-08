Transportistas piden aumento del pasaje; usuarios reclaman cobros irregulares

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El posible aumento del pasaje volvió a poner frente a frente a transportistas y usuarios. Mientras los conductores de buses y taxis piden revisar las tarifas ante el incremento de sus costos y las dificultades que enfrenta el sector, los pasajeros advierten que un nuevo cobro afectaría aún más sus bolsillos.
La discusión surgió durante una reunión entre representantes del transporte y la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), realizada en Chiriquí, donde los transportistas reiteraron su solicitud de revisar las tarifas vigentes.
El director de la ATTT, Nicolás Brea, reconoció que las condiciones económicas del país han cambiado desde la última revisión tarifaria, realizada en 2011.
“La revisión de tarifas, la última que hubo en este país, fue en 2011. Ya los factores económicos han cambiado mucho, así que hay que hacer un plan de revisión de tarifas en algún momento”, señaló Brea.
Sin embargo, aclaró que por ahora no existe un aumento por el costo del combustible, debido al subsidio establecido por el Gobierno para evitar que ese incremento sea trasladado directamente a los usuarios.
Desde el pasado 15 de abril, los transportistas habilitados pueden acceder al subsidio al combustible, una medida que busca contener el impacto del alza de la gasolina sobre el precio del transporte público.
Mientras el sector transportista plantea una revisión, los usuarios denunciaron que algunos conductores ya estarían cobrando por encima de las tarifas establecidas.
Luis Torres, representante de los usuarios, pidió a la ATTT reforzar los controles y hacer cumplir los precios vigentes.
La preocupación de los pasajeros es que, pese al subsidio al combustible, cualquier eventual revisión termine representando un nuevo golpe para quienes dependen diariamente del transporte público.
El planteamiento llega además en medio de un escenario económico que, según los usuarios, dificulta asumir mayores gastos de movilización.
Por su parte, Jorge Dimas, representante de la Cámara Nacional de Transporte, indicó que el sector espera la instalación de una comisión para analizar la situación del transporte.
Según explicó, ya transcurrieron los 90 días establecidos para una mesa convocada por el presidente de la República y ahora esperan que la ATTT establezca una nueva fecha para retomar las conversaciones.
Uno de los temas que también preocupa a los transportistas es la competencia de las plataformas digitales, cuya operación consideran un factor que ha agravado las dificultades económicas del sector.
Brea señaló que se busca ordenar esta actividad y que el Gobierno deberá analizar las condiciones actuales del transporte antes de tomar decisiones sobre las tarifas.
Durante el encuentro también se abordó la aplicación de la Ley 462 de 2025, que reformó la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social, y la incorporación de los transportistas al sistema de seguridad social.
Por ahora, el pasaje mantiene las tarifas vigentes y cualquier modificación deberá pasar por el proceso correspondiente de revisión y aprobación de las autoridades.
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