Ordenan detención provisional de adolescente por presunta posesión de arma en colegio

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Un adolescente quedó bajo detención provisional luego de queun juez ordenara esta medida cautelar por su presunta vinculación con un delito de posesión y tráfico de armas y explosivos, tras un hecho registrado en un plantel educativo del distrito de Panamá.
La decisión fue adoptada por el Juzgado Penal de Adolescentes, que legalizó la aprehensión del menor de edad y dio por presentada la imputación formulada por la Fiscalía Segunda Superior de Adolescentes de la Procuraduría General de la Nación.
Durante la audiencia, la Fiscalía sustentó la necesidad de aplicar la detención provisional, argumentando, entre otros aspectos, la existencia de peligro de fuga y un posible riesgo para la comunidad estudiantil.
El caso se relaciona con una investigación iniciada luego de un hecho ocurrido el 6 de agosto de 2026, cuando un estudiante fue encontrado en un centro educativo con un arma de fuego.
Tras analizar los argumentos presentados, el juez consideró que la detención provisional era la medida más cónsona con las circunstancias del caso.
La Procuraduría General de la Nación reiteró su compromiso de ejercer la acción penal ante los tribunales de justicia, respetando los derechos de los ciudadanos y actuando conforme a la Constitución y las leyes de la República.
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