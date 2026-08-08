Ordenan detención provisional de adolescente por presunta posesión de arma en colegio

Un adolescente quedó bajo detención provisional luego de queun juez ordenara esta medida cautelar por su presunta vinculación con un delito de posesión y tráfico de armas y explosivos, tras un hecho registrado en un plantel educativo del distrito de Panamá.

La decisión fue adoptada por el Juzgado Penal de Adolescentes, que legalizó la aprehensión del menor de edad y dio por presentada la imputación formulada por la Fiscalía Segunda Superior de Adolescentes de la Procuraduría General de la Nación.

Durante la audiencia, la Fiscalía sustentó la necesidad de aplicar la detención provisional, argumentando, entre otros aspectos, la existencia de peligro de fuga y un posible riesgo para la comunidad estudiantil.