Clima en Panamá este sábado 8 de agosto: IMHPA prevé lluvias y fuertes vientos

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El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) pronostica para este sábado 8 de agosto condiciones meteorológicas variables en el país, con lluvias esporádicas en el Caribe, aguaceros aislados en distintos puntos del Pacífico y temperaturas que podrían superar los 30 °C.
En la vertiente del Caribe, se esperan cielos nublados durante la mañana, acompañados de lluvias de intensidad variable y de manera intermitente. Las precipitaciones tendrán mayor presencia en sectores de Colón y Bocas del Toro y podrían mantenerse durante la tarde y la noche.
Mientras tanto, en la vertiente del Pacífico, la mañana iniciará con condiciones entre parcialmente nubladas y con poca nubosidad en buena parte de la región. Sin embargo, podrían registrarse lluvias esporádicas en el norte de Coclé, norte de Panamá Oeste, Panamá Este y áreas de la Cordillera Central.
Para la tarde de este sábado, el IMHPA prevé chubascos puntuales, algunos de ellos con posibilidad de ser fuertes y de corta duración, principalmente en la Región Metropolitana, especialmente en zonas costeras, además de Panamá Oeste, Panamá Este, Chiriquí, el sur de Veraguas, Azuero, Darién y las comarcas Emberá-Wounaan.
Durante la noche, las precipitaciones tenderán a concentrarse en zonas marítimas y costeras, particularmente frente a Chiriquí, el sur de Veraguas y Azuero, el Golfo de Panamá, Panamá Este, el oriente de Darién y las comarcas Emberá-Wounaan.
De acuerdo con el pronóstico, las temperaturas máximas oscilarán entre 27 °C y 30 °C en la vertiente del Caribe, mientras que en el Pacífico podrían alcanzar entre 29 °C y 33 °C. En las áreas montañosas y la Cordillera Central se esperan registros más frescos, entre 22 °C y 27 °C.
En cuanto a los vientos, en el Caribe predominarán las corrientes provenientes del noroeste y noreste, con velocidades de 25 a 35 km/h, por lo que se mantienen condiciones de precaución.
En el Pacífico también se esperan vientos del norte y noroeste, con velocidades que podrían alcanzar entre 25 y 35 km/h.
Por otro lado, los niveles de radiación UV-B se ubicarán entre riesgo moderado y muy alto, con valores de 7 a 10. Ante estas condiciones, se recomienda reducir la exposición prolongada al sol y utilizar medidas de protección durante las horas de mayor radiación.
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