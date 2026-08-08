Clima en Panamá este sábado 8 de agosto: IMHPA prevé lluvias y fuertes vientos

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) pronostica para este sábado 8 de agosto condiciones meteorológicas variables en el país, con lluvias esporádicas en el Caribe, aguaceros aislados en distintos puntos del Pacífico y temperaturas que podrían superar los 30 °C.

En la vertiente del Caribe, se esperan cielos nublados durante la mañana, acompañados de lluvias de intensidad variable y de manera intermitente. Las precipitaciones tendrán mayor presencia en sectores de Colón y Bocas del Toro y podrían mantenerse durante la tarde y la noche.

Mientras tanto, en la vertiente del Pacífico, la mañana iniciará con condiciones entre parcialmente nubladas y con poca nubosidad en buena parte de la región. Sin embargo, podrían registrarse lluvias esporádicas en el norte de Coclé, norte de Panamá Oeste, Panamá Este y áreas de la Cordillera Central.

Para la tarde de este sábado, el IMHPA prevé chubascos puntuales, algunos de ellos con posibilidad de ser fuertes y de corta duración, principalmente en la Región Metropolitana, especialmente en zonas costeras, además de Panamá Oeste, Panamá Este, Chiriquí, el sur de Veraguas, Azuero, Darién y las comarcas Emberá-Wounaan.

Durante la noche, las precipitaciones tenderán a concentrarse en zonas marítimas y costeras, particularmente frente a Chiriquí, el sur de Veraguas y Azuero, el Golfo de Panamá, Panamá Este, el oriente de Darién y las comarcas Emberá-Wounaan.