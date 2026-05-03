Clima en Panamá este 3 de mayo: domingo con lluvias y cielo nublado

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) prevé para este domingo 3 de mayo condiciones de tiempo inestable en el país, influenciadas por un sistema atmosférico sobre el Pacífico y la presencia de bajas presiones, en medio de la transición hacia la temporada lluviosa.

En la vertiente del Caribe, durante la mañana se prevén cielos entre dispersos y nublados, con lluvias ligeras en sectores de Colón. Para la tarde y noche, se esperan episodios nubosos con precipitaciones intermitentes en Colón, el norte de Veraguas, la comarca Ngäbe-Buglé y Bocas del Toro.

En el Pacífico, la mañana estará marcada por cielos parcialmente nublados con lluvias ligeras en áreas de Panamá Oeste, el Golfo de Panamá y el sector suroccidental de la península de Azuero. Hacia la tarde y noche, se anticipan aguaceros aislados en sectores de Panamá Centro, Norte, Oeste y Este, así como en Darién, tierras altas de Chiriquí, Coclé y el sur de Veraguas y Azuero.