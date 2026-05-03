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PANAMÁ

Clima en Panamá este 3 de mayo: domingo con lluvias y cielo nublado

Clima inestable con lluvias en distintas regiones del país
Clima inestable con lluvias en distintas regiones del país Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Emiliana Tuñón
  • 03/05/2026 07:31
Las condiciones climáticas en Panamá estarán acompañadas de temperaturas cálidas a lo largo del día

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) prevé para este domingo 3 de mayo condiciones de tiempo inestable en el país, influenciadas por un sistema atmosférico sobre el Pacífico y la presencia de bajas presiones, en medio de la transición hacia la temporada lluviosa.

En la vertiente del Caribe, durante la mañana se prevén cielos entre dispersos y nublados, con lluvias ligeras en sectores de Colón. Para la tarde y noche, se esperan episodios nubosos con precipitaciones intermitentes en Colón, el norte de Veraguas, la comarca Ngäbe-Buglé y Bocas del Toro.

En el Pacífico, la mañana estará marcada por cielos parcialmente nublados con lluvias ligeras en áreas de Panamá Oeste, el Golfo de Panamá y el sector suroccidental de la península de Azuero. Hacia la tarde y noche, se anticipan aguaceros aislados en sectores de Panamá Centro, Norte, Oeste y Este, así como en Darién, tierras altas de Chiriquí, Coclé y el sur de Veraguas y Azuero.

Panamá registrará temperaturas entre 12 °C y 32 °C este domingo

Las condiciones climáticas en Panamá estarán acompañadas de temperaturas cálidas a lo largo del día, con mínimas que se ubicarán entre 12 °C y 26 °C, mientras que las máximas alcanzarán entre 28 °C y 32 °C.

En cuanto al comportamiento del viento, en la vertiente del Caribe se prevé que durante la mañana predominen corrientes del sur-sureste, las cuales cambiarán hacia el noroeste en horas de la tarde y noche, con velocidades que oscilarán entre 7 y 13 km/h.

Por su parte, en el Pacífico, los vientos se mantendrán del norte durante la mañana y girarán hacia el este en el transcurso de la tarde y la noche, con velocidades más suaves, entre los 5 y 7 km/h.

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