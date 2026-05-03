Clima en Panamá este 3 de mayo: domingo con lluvias y cielo nublado

Las condiciones climáticas en Panamá estarán acompañadas de temperaturas cálidas a lo largo del día, con mínimas que se ubicarán entre 12 °C y 26 °C, mientras que las máximas alcanzarán entre 28 °C y 32 °C.En cuanto al comportamiento del viento, en la vertiente del Caribe se prevé que durante la mañana predominen corrientes del sur-sureste, las cuales cambiarán hacia el noroeste en horas de la tarde y noche, con velocidades que oscilarán entre 7 y 13 km/h.Por su parte, en el Pacífico, los vientos se mantendrán del norte durante la mañana y girarán hacia el este en el transcurso de la tarde y la noche, con velocidades más suaves, entre los 5 y 7 km/h.