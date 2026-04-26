Clima en Panamá: Se esperan lluvias para este domingo 26 de abril

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Impha) informó que para este domingo 26 de abril se prevén condiciones climáticas variables, con presencia de lluvias en varias regiones del país, temperaturas elevadas y niveles muy altos de radiación ultravioleta.

Durante la mañana, se esperan aguaceros aislados en el Golfo de Chiriquí y el sur de Veraguas. Para la tarde, el pronóstico indica lluvias acompañadas de posibles tormentas eléctricas en sectores de la Cordillera Central, la provincia de Chiriquí, la comarca Ngäbe Buglé, las provincias centrales, así como en Colón, Panamá y Darién.

En horas de la noche, se prevén nuevos episodios de lluvias principalmente en zonas marítimas, con posible incursión hacia áreas costeras del sur de Veraguas, Panamá Oeste, Panamá Este, Colón Costa Abajo y Darién, mientras que el resto del país no presentará eventos lluviosos significativos.