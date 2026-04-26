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PANAMÁ

Clima en Panamá: Se esperan lluvias para este domingo 26 de abril

Pronostican aguaceros y temperaturas elevadas en Panamá.
Pronostican aguaceros y temperaturas elevadas en Panamá. Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Emiliana Tuñón
  • 26/04/2026 08:59
Aguaceros, calor y radiación UV elevada marcarán las condiciones del tiempo este domingo en el país, según el pronóstico oficial

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Impha) informó que para este domingo 26 de abril se prevén condiciones climáticas variables, con presencia de lluvias en varias regiones del país, temperaturas elevadas y niveles muy altos de radiación ultravioleta.

Durante la mañana, se esperan aguaceros aislados en el Golfo de Chiriquí y el sur de Veraguas. Para la tarde, el pronóstico indica lluvias acompañadas de posibles tormentas eléctricas en sectores de la Cordillera Central, la provincia de Chiriquí, la comarca Ngäbe Buglé, las provincias centrales, así como en Colón, Panamá y Darién.

En horas de la noche, se prevén nuevos episodios de lluvias principalmente en zonas marítimas, con posible incursión hacia áreas costeras del sur de Veraguas, Panamá Oeste, Panamá Este, Colón Costa Abajo y Darién, mientras que el resto del país no presentará eventos lluviosos significativos.

Temperaturas elevadas y radiación intensa en todo el país

En cuanto a las temperaturas, se esperan máximas entre los 30°C y 34°C en la región del Pacífico, entre 29°C y 31°C en el Caribe, y entre 14°C y 24°C en la Cordillera Central.

Respecto a los vientos, durante la mañana predominarán condiciones variables con dirección entre suroeste y noreste, con velocidades de entre 10 y 20 km/h. En la tarde, el Caribe registrará vientos del noreste con velocidades de hasta 25 km/h, mientras que en el Pacífico se mantendrán variables, alcanzando entre 15 y 25 km/h.

El Impha advirtió que los índices de radiación UV-B se mantendrán en niveles muy altos en todo el país, entre 8 y 10, por lo que recomienda a la población tomar medidas de protección.

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