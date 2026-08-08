  1. Inicio
  2. >  Lotería
Lotería

Pirámide de Lotería de Panamá | sorteo de este 9 de agosto de 2026, según la IA

Números de la Pirámide de la Suerte basados en el sorteo del 5 de agosto de 2026.
Números de la Pirámide de la Suerte basados en el sorteo del 5 de agosto de 2026. Generado con IA
Por
Emiliana Tuñón
  • 08/08/2026 09:03
Te compartimos los números de la pirámide de la suerte, calculados en función del pasado sorteo del miércoles 5 de agosto de 2026.

Encuentra más de nuestra cobertura en los resultados de búsqueda.

Agrega La Estrella en Google ↗️

La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) realizará este domingo 9 de agosto una nueva edición del sorteo dominical, uno de los más esperados por los panameños que cada semana prueban su suerte con la esperanza de ganar importantes premios.

Como es tradición, miles de jugadores participarán en el sorteo con la ilusión de llevarse el “chen chen” que ofrece la Lotería Nacional. El evento se desarrollará conforme al calendario oficial de la entidad y dará a conocer los números ganadores del primer, segundo y tercer premio.

Te compartimos los números de la pirámide de la suerte, calculados en función del sorteo de la Lotería Nacional de Beneficencia de este 9 de agosto:

0

3

4

Estas son las combinaciones ganadoras para este sorteo dominical:

74 - 45 - 70 - 73 - 64 - 67 - 04 - 34 - 44.

Aquí te compartimos los números ganadores del sorteo miercolito del 5 de agosto:

Primer Premio: 4654

Letras: BADB

Serie: 14

Folio: 15

Segundo Premio: 2376

Tercer Premio: 4007

Lo Nuevo