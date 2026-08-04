Pirámide de Lotería de Panamá | sorteo de este 5 de agosto de 2026, según la IA

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La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) realizará este miércols 5 de agosto una nueva edición del sorteo miercolito, uno de los más esperados por los panameños que cada semana prueban su suerte con la esperanza de ganar importantes premios.
Como es tradición, miles de jugadores participarán en el sorteo con la ilusión de llevarse el “chen chen” que ofrece la Lotería Nacional. El evento se desarrollará conforme al calendario oficial de la entidad y dará a conocer los números ganadores del primer, segundo y tercer premio.
Te compartimos los números de la pirámide de la suerte, calculados en función del sorteo de la Lotería Nacional de Beneficencia de este 5 de agosto:
9
1
4
Estas son las combinaciones ganadoras para este sorteo miercolito:
49 - 61 - 14 - 73 - 39 - 91 - 04 - 84 - 47.
Primer Premio: 8479
Letras: DBAB
Serie: 7
Folio: 2
Segundo Premio: 3611
Tercer Premio: 0304
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