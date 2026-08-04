Enfermeros protestan por falta de plazas y sobrecarga laboral

Un grupo de profesionales y técnicos de la enfermería salió a las calles este martes 4 de agosto en una marcha que recorre la cuchilla de Calidonia con dirección a la Plaza 5 de Mayo. La manifestación busca presionar al Gobierno Nacional para que habilite contrataciones en el sistema de salud público, donde aseguran que existen más de 22,000 profesionales sin empleo formal mientras las salas hospitalarias operan en condiciones desfavorables.

Los manifestantes, que agrupan a licenciados y técnicos formados en instituciones públicas y privadas, denuncian que desde 2014 la absorción de personal por parte del Ministerio de Salud (Minsa) y la Caja de Seguro Social (CSS) se mantiene prácticamente estancada.

Giraseli de Jiménez, licenciada en enfermería presente en la protesta, señaló que la falta de personal impacta de forma directa la atención de los enfermos. “Hoy en día nuestros compañeros que están laborando en los hospitales no se dan abasto por la gran demanda de pacientes. Dos enfermeras en una sala para atender 40 o 50 pacientes con un solo técnico de enfermería es un maltrato laboral. No se puede brindar una atención integral y de calidad”, declaró durante el recorrido.

La movilización hacia la plaza 5 de Mayo busca llamar la atención de las autoridades gubernamentales y del Órgano Legislativo para que se destinen las partidas presupuestarias requeridas para abrir los nombramientos. Los voceros de la marcha cuestionaron que, a pesar de las altas cifras de graduados de facultades universitarias, las vacantes se manejen bajo criterios políticos.

Por su parte, Edgar De Gracia, profesional del sector, afirmó que la problemática no radica en la ausencia de vacantes, sino en la falta de voluntad administrativa. “Las plazas en los puestos públicos existen, se sienten, se palpan, pero ni el ministro ni el director de la caja de seguro las quieren dar. Los pocos nombramientos que se dan, se dan por cuestiones políticas”, aseveró.

La marcha ha ocasionado afectaciones en el flujo vehicular del centro de la ciudad de Panamá, mientras los gremios advierten que mantendrán las acciones de protesta hasta recibir una respuesta concreta del Ejecutivo sobre la apertura de las vacantes requeridas.