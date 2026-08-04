Sinaproc mantiene llamado a la prevención por lluvias y vientos este martes

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) reiteró este martes 4 de agosto el llamado a la prevención ante la persistencia de lluvias y vientos sobre distintos sectores del país.

La entidad informó que las condiciones de inestabilidad atmosférica continuarán debido a la influencia de la Zona de Convergencia Intertropical y al ingreso de la onda tropical N.° 31, fenómenos que favorecen la formación de lluvias y tormentas.

Durante la jornada del lunes 3 de agosto, los organismos de emergencia atendieron reportes relacionados con árboles caídos sobre viviendas, estructuras y otros puntos afectados por las condiciones meteorológicas.

Las áreas donde se registraron lluvias y vientos incluyeron las provincias de Colón, Panamá, las provincias centrales, la comarca Ngäbe Buglé y Chiriquí.

Ante la continuidad de las condiciones adversas, Sinaproc recomendó evitar el tránsito por zonas consideradas de riesgo y mantener las medidas de precaución para reducir la posibilidad de incidentes.

Las labores de respuesta se desarrollan en coordinación con el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá, la Autoridad Marítima de Panamá y el Servicio Nacional Aeronaval.

La institución recordó que la ciudadanía puede reportar emergencias a través de la línea telefónica 520-4429.