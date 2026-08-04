Responden con goles: Los delanteros presionan por un puesto en la selección

Es turno ahora que los futbolistas de la élite se concentren con sus clubes, incluyendo a los panameños que militan fuera de fronteras quienes por naturaleza suelen tener más actividad que los locales.

Si hay una parcela que hay que reforzar en la selección de Panamá es en su delantera. Uno de los graves problemas, y viene de antes, que hay en el equipo es la falta de contundencia. El equipo genera muchas opciones de peligro, pero estas no terminan traducirlas en gol. Sin gol no hay victoria.

Sin embargo, este arranque del segundo semestre del año parece estar sonriéndole a varios de estos jugadores ofensivos, especialmente a los jóvenes quienes levantan la mano para estar en esa gira asiática en Japón y trabajar con Thomas Christiansen.

El nombre que más ha estado haciendo eco desde antes de la disputa del Mundial 2026 ha sido el de Kadir Barría. El delantero del Botafogo por fin se encontró con el gol esta temporada con el cuadro brasileño. El pasado 16 de julio anotó el tanto de la victoria ante el Santos 2-1 en el tramo final del encuentro.

Este ha sido el único tanto del delantero en lo que llevamos de este 2026. En 21 partidos también ha aportado dos asistencias entre todas las competiciones, pero hay que tomar muy en cuenta el promedio de minutos que ha tenido Barría en este tiempo. Apenas son 33 minutos por partido que juega el panameño de 19 años en promedio.

A pesar de que aún no se ha hecho un hueco en el equipo titular, se entiende que juega en una de las ligas más exigentes de América y cuenta con el respaldo total de su técnico en el ‘Fogo’, Franclim Carvalho.

Josué Vergara deslumbra en Europa

Al que le ha venido bien llegar al viejo continente ha sido a Josué Vergara. Proveniente de la cantera del Tauro FC, el delantero de apenas 19 años se ha hecho un nombre en el fútbol nacional luego de despuntar con el FK Auda de Letonia.

Apenas le bastaron cuatro meses para ‘romperla’ en su primera experiencia en Europa y ganarse el fichaje del Gent de Bélgica. Fueron 14 goles y tres asistencias en 20 partidos los números que dejó Vergara en Letonia antes de firmar con uno de los equipos más tradiciones del fútbol belga.

Al tener apenas 19 años era seleccionable para estar en el Campeonato sub-20 de la Concacaf y ayudar al equipo de Mike Stump a ganarse un puesto en el Mundial de la categoría el próximo año, sin embargo se tomó la decisión de que se quedara en Europa y adaptarse a su nuevo equipo.

El centro delantero ya debutó con el Gent. Jugó la segunda ronda de eliminatoria en la UEFA Conference League ante el LNZ Cherkasy de Ucrania. Jugó un total de 160 minutos y aún no se ha estrenado con el cuadro belga. Tendrá una nueva oportunidad este jueves 6 de agosto cuando se mida al IKF Göteborg sueco por la tercera ronda de clasificación a la fase de liga del torneo europeo.

Un joven destello en Nueva York

El pasado sábado 1 de agosto las redes sociales se encendieron luego de ver como Mijahir Jiménez le anotaba un doblete al Orlando City en su primera titularidad con el New York Red Bull en la MLS. El juvenil de 19 años convirtió sus primeros dos goles en su segundo encuentro en el máximo circuito estadounidense.

La ficha de Jiménez pertenece al New York Red Bull II de la MLS Next Pro, sin embargo Michael Bradley entrenador del primer equipo y que conoce a Jiménez a la perfección por su pasado en el segundo plantel, decidió darle un contrato de varios partidos al panameño y este último le respondió de la mejor manera posible.

Su actuación ante el equipo comandado por el campeón del mundo en el 2018, Antoine Griezmann, le valió para ser el mejor jugador del partido y colarse en el 11 ideal de la jornada junto con figuras como Luis Suárez o Robert Lewandowski.

Para mala fortuna, Jiménez y el NYRB tendrán un parón obligatorio de dos semanas ya que no disputarán la Leagues Cup 2026 por lo que su siguiente partido no será hasta el próximo 15 de agosto ante el Atlanta United. Sin embargo, el panameño podrá ver acción con el NYRB II ante el Columbus Crew II este sábado 8 de agosto.

Si tomamos en cuenta sus números con el filial y el primer equipo del NYRB, Jiménez suma 998 minutos repartidos en 17 partidos en los que ha anotado cinco goles y repartido cinco asistencias.