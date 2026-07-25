Fuerte oleaje en el Pacífico panameño: Sinaproc pide extremar precauciones

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) reiteró la tarde de este sábado 25 de julio que el aviso de prevención por oleajes en el Pacífico panameño está vigente.

La entidad recordó que ese aviso estará vigente hasta las 11:59 p.m. de este lunes 27 de julio, debido a las condiciones marítimas adversas previstas para los próximos días.

Sinaproc hizo un llamado a residentes, bañistas, pescadores y operadores de embarcaciones a extremar las medidas de precaución y mantenerse atentos a los informes oficiales mientras permanezca vigente la advertencia.

De acuerdo con los pronósticos del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa), se espera un incremento paulatino en la frecuencia y el período del oleaje, lo que generará condiciones de mar picado con potencial riesgo para las actividades marítimas y costeras.

Además, durante los próximos días ingresará un evento de mar de fondo que coincidirá con mareas vivas, fenómeno que incrementará el impacto del oleaje sobre la línea costera y elevará la probabilidad de corrientes de resaca en las playas del litoral Pacífico.

Ante este panorama, las autoridades recomendaron evitar actividades que representen un riesgo y seguir las indicaciones emitidas por los organismos de seguridad.

Sinaproc emite recomendaciones

Como parte del aviso preventivo, Sinaproc pidió a la población:

Extremar las medidas de precaución en playas y zonas costeras.

Atender las recomendaciones de las autoridades marítimas y de los estamentos de seguridad.

Evitar ingresar al mar si se observan fuertes oleajes o corrientes de resaca.

Mantenerse informado sobre las condiciones meteorológicas antes de zarpar, especialmente en el caso de embarcaciones artesanales.

Vigilar de manera permanente a niños y adultos mayores durante su permanencia en las playas.

La entidad recordó que, en caso de emergencia, la ciudadanía puede comunicarse a las líneas 520-4429, 911 o 6998-4809.

Sinaproc reiteró la importancia de mantenerse informado por medio de los canales oficiales y adoptar las medidas de prevención necesarias para evitar incidentes mientras persistan las condiciones de fuerte oleaje en el Pacífico panameño.