Ocho aprehendidos por pandillerismo permanecerán en prisión por caso Mafia Filipina

La jueza de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Herminia Pinzón, ordenó la detención provisional de ocho personas investigadas por el presunto delito contra la seguridad colectiva, en la modalidad de pandillerismo, durante una audiencia que se extendió por tres días en las instalaciones del Sistema Penal Acusatorio de Plaza Ágora y terminó pasadas las 10:00 p.m. de este viernes 24 de julio.

Esa decisión, está relacionada con la investigación por la presunta pertenencia de los imputados a la estructura criminal conocida como ”MF” (Mafia Filipina), señalada por las autoridades de mantener vínculos con diversos hechos delictivos registrados en el país.

Al sustentar su decisión, la jueza Pinzón indicó que la detención provisional constituye la medida cautelar más adecuada, idónea y proporcional debido a la gravedad del delito investigado.

Asimismo, valoró los elementos de convicción presentados por la Procuraduría General de la Nación, los cuales vinculan a los imputados con los hechos investigados, además de los riesgos procesales, entre ellos la posible afectación de los medios de prueba y el peligro que representarían para la comunidad.

Además de las ocho detenciones provisionales, el tribunal impuso arresto domiciliario a un ciudadano, mientras que otro deberá cumplir con reporte periódico todos los viernes ante la autoridad competente y tendrá prohibido acercarse al corregimiento de Betania.

Durante la audiencia también fueron legalizados el control posterior de allanamiento excepcional, las diligencias de vigilancia y seguimiento, el uso de un agente encubierto y la incautación de datos.

Igualmente, la jueza declaró legal la aprehensión de los investigados y admitió la formulación de imputación de cargos presentada por la fiscal superior Maryeugenia Fuentes.

Mientras que la defensa de los imputados estuvo a cargo de cinco abogados particulares.

Al concluir la audiencia, tanto la Procuraduría como los abogados defensores anunciaron recursos de apelación contra las medidas cautelares impuestas.

La audiencia para sustentar esos recursos fue fijada para el 13 de agosto, a las 8:30 a.m., en la sala N.° 2 del Sistema Penal Acusatorio de Plaza Fortuna.

Este caso esta ligado a la captura de 10 personas en distintos sectores del corregimiento de Betania, quienes presuntamente integran la organización criminal Mafia Filipina, vinculada por las autoridades con múltiples actividades delictivas en Panamá.