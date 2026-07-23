Jueza ordena detención de dos implicados en la operación Corsario vinculada a la Mafia Filipinas

La jueza de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Clara Montenegro, ordenó la detención provisional de dos ciudadanos, entre ellos un extranjero, imputados por el presunto delito de conspiración para cometer delitos relacionados con drogas, como parte de la investigación de la operación Corsario, vinculada al grupo criminal denominado Mafia Filipinas.

Esta decisión fue adoptada durante una audiencia de solicitudes múltiples, en la que la juzgadora consideró los elementos de convicción presentados por el Ministerio Público y el riesgo procesal de peligro para la comunidad.

Imputados por blanqueo de capitales

En la misma audiencia, la jueza impuso medidas cautelares distintas a la detención a otros tres ciudadanos —dos mujeres y un hombre—, quienes fueron imputados por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales.

Las medidas incluyen reporte periódico ante el Ministerio Público, prohibición de salida del país, retención del pasaporte, prohibición de comunicarse o reunirse con los demás imputados, impedimento para realizar trámites relacionados con las sociedades anónimas investigadas y la obligación de mantener el domicilio registrado ante el Tribunal de Garantías durante el proceso.

Legalizan aprehensiones e imputan cargos

Previamente, la jueza Clara Montenegro legalizó la aprehensión de los cinco investigados y admitió la formulación de cargos presentada por el Ministerio Público, luego de escuchar los argumentos de las partes.

La Fiscalía estuvo representada por el fiscal Joseph Alan Díaz Calderón, mientras que los cinco imputados comparecieron asistidos por defensores técnicos particulares.

Al finalizar la audiencia, tanto la defensa como el Ministerio Público anunciaron recursos de apelación contra las medidas cautelares impuestas.

La audiencia para sustentar esos recursos fue fijada para el 12 de agosto, a las 8:30 a.m., en la sala 1 del Sistema Penal Acusatorio, ubicada en Plaza Fortuna.

Investigación surgió de la operación Corsario

De acuerdo con el Órgano Judicial, este proceso se originó a partir de la operación Corsario, desarrollada en coordinación con las autoridades judiciales de España.

La investigación comprende dos eventos en los que las autoridades lograron la incautación de sustancias ilícitas presuntamente vinculadas al grupo criminal conocido como Mafia Filipinas, organización investigada por delitos relacionados con el narcotráfico y el blanqueo de capitales.