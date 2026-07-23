Reclutamiento de panameños en Rusia: joven dice que aceptó el contrato de forma voluntaria; familiares denuncian engaños

En medio de las denuncias de familiares que aseguran que sus seres queridos fueron engañados con supuestas ofertas de trabajo y terminaron reclutados por el Ejército ruso, un joven chiricano que afirmó que viajó de forma voluntaria.

En una entrevista concedida a Radio Panamá, el joven que actualmente permanece en Rusia aseguró que viajó de forma voluntaria para incorporarse a una unidad militar rusa y negó haber sido víctima de una falsa oferta laboral.

El panameño, cuya identidad permanece anonima, explicó que tanto el como otros compatriotas conocían desde el incio que serían reclutados para prestar servicio militar y que aceptaron los riesgos que implicaba.

Según relató el proceso comienza con el financiamiento del viaje por parte de los reclutadores, quienes cubren boletos aéreos, hospedaje y alimentación.

Posteriormente permanecen alrededor de dos semanas en la ciudad rusa de Ufá, donde reciben clases básicas del idioma y orientación antes de ser trasladados a una base militar.

Una vez en Rusia, indicó, firman un contrato de un año y son asignados a distintas unidades de acuerdo con sus capacidades.

También afirmó que reciben un bono inicial, cuentan con una cuenta bancaria rusa para recibir los pagos y pueden comunicarse con sus familiares mientras no estén desplegados en misiones. La Estrella de Panamá conoció que el pago era de 20 mil dólares.

En su unidad hay al menos cinco jóvenes chiricanos y sostuvo que muchos panameños toman esta decisión debido a la falta de oportunidades laborales en el país y a los incentivos económicos ofrecidos.

“No hay empleo en Panamá, no tenemos trabajo en Panamá. Los jóvenes tratamos de educarnos y no nos dan empleo, entonces, a la hora de que nosotros encontramos una facilidad o sea, está bien, estamos en un lugar peligroso, pero estamos con la fe de que podemos hacerlo. Si otros pudieron ir y volver, nosotros también podemos”, manifestó durante la entrevista.

El joven aseguró que quienes viajan a Rusia para integrarse al Ejército no están siendo engañados. Sostuvo que, en muchos casos, son los propios reclutados quienes ocultan la verdadera naturaleza del viaje a sus familiares para evitar preocuparlos, lo que posteriormente da origen a las denuncias de presuntos engaños.

“Lo más que hemos creído nosotros es que nuestros mismos compañeros o las personas que vienen acá engañan a sus propios familiares como para que no se preocupen y están cometiendo el error de que cuando se enteran de la verdad hacen un problema peor”, dijo.

Una realidad ante el desempleo

Las declaraciones se producieron luego de que familiares de un hombre, de 45 años, oriundo del distrito de Gualaca, en la provincia de Chiriquí, informaran que llevan más de diez días sin conocer su paradero.

Según relataron, el panameño viajó creyendo que desempeñaría labores relacionadas con maquinaria pesada, pero posteriormente les comunicó que había sido enviado a entrenamientos y que realizaría trabajos en zonas de conflicto. Días después, recibieron una llamada desde Rusia informándoles que estaba desaparecido, sin que hasta el momento hayan obtenido una explicación oficial sobre su estado.

Los familiares sostienen que el hombre fue víctima de un engaño y aseguran que nunca recibió el pasaporte que, según les indicaron, estaba en trámite. Además, afirman que tampoco recibió el pago prometido.

Durante la entrevista con Radio Panamá una madre relató que lleva once días sin hablar con su hijo de 21 años, quién también se encuentra en rusia.

La mujer aseguró que, en su caso, su hijo sí le había explicado desde el principio que viajaría para integrarse al Ejército ruso y que conocía las condiciones del contrato.

“Él me llamó un día, yo no me encontraba en casa, y me dijo que él había visto que un chico estaba viajando y que eso a él le gustaba y que él quería alistarse para irse”, dijo.

Explicó que el joven llevaba tres años intentando ingresar a la Academia de Policía sin éxito y que el desempleo fue una de las principales razones que lo llevaron a aceptar la oferta.

Hasta el momento, las autoridades panameñas no han informado oficialmente cuántos ciudadanos se encuentran actualmente reclutados en Rusia.

La Estrella de Panamá se comunicó con la Embajada Itinerante de Rusia en Panamá para conocer su versión de los hechos. Desde la sede diplomática indicaron que, en las próximas semanas, el embajador ofrecerá declaraciones sobre los recientes casos.