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Caso Plus Ultra: Zapatero rechaza las acusaciones de tráfico de influencias y blanqueo

El expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, en una imagen de archivo.
El expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, en una imagen de archivo. EFE
Por
José Vilar
  • 23/07/2026 11:26
El expresidente español defendió su inocencia en el caso Plus Ultra, negó haber influido en el rescate de la aerolínea y rechazó los delitos que se le atribuyen

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El expresidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, insistió este jueves 23 de julio en que es inocente de los presuntos delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales que se le atribuyen en el contexto del caso Plus Ultra, como se conoce a la investigación judicial que señala al exmandatario por supuestamente influir para que el Ejecutivo de Pedro Sánchez rescatara a la aerolínea Plus Ultra.

En la primera entrevista concedida a un medio de comunicación desde su imputación, en mayo pasado, el exmandatario aseguró a Televisión Española que su papel en el rescate de la aerolínea fue “nulo” y que tampoco guarda relación con la creación de sociedades offshore ni con ninguna otra actuación que pueda considerarse ilícita.

”No es que no influyera, es que no hablé con nadie del rescate a Plus Ultra”, afirmó Zapatero.

En este sentido, otro de los imputados en el caso Plus Ultra, el empresario y amigo de Zapatero Julio Martínez, reafirmó esta semana ante el juez instructor José Luis Calama que el expresidente era quien “marcaba los pasos a seguir”. No obstante, alegó desconocer si Zapatero efectivamente intermedió ante alguna persona para que la aerolínea recibiera el rescate de 53 millones de euros en plena pandemia del coronavirus. Martínez añadió que sí existía una comisión del 1 % por las gestiones relacionadas con el rescate.

Horas después, el presidente de la aerolínea, Julio Martínez Sola, y el consejero delegado (CEO), Roberto Roselli, remitieron a la justicia escritos en los que ratificaron el papel de Martínez y Zapatero, quienes, según ellos, “tenían la pretensión de cobrar” por sus gestiones para conseguir la ayuda estatal destinada a “salvar” la empresa. Asimismo, aseguraron que se acordó el pago de “elevadas cantidades” por esas labores de acompañamiento.

Durante la entrevista, Zapatero sostuvo que su actividad profesional como consultor ha respetado siempre la “estricta legalidad” y defendió su inocencia con “convicción absoluta”. Asimismo, pidió respeto a su presunción de inocencia, exhortó a evitar los “juicios paralelos” y aseguró que, desde que estalló el caso, ha mantenido intacta su disposición de colaborar con la justicia. Además, afirmó que “quien insinúa, quien acusa, tiene que probarlo”.

Al ser consultado por las joyas que la Policía española decomisó de la caja fuerte de su despacho en Madrid, el expresidente sostuvo que, por “respeto al procedimiento judicial, colaboración con la justicia y derecho a la defensa”, aclarará próximamente el origen de dichas piezas.

”No hay ningún afán patrimonial, no tiene nada que ver con ninguna tarea política ni con nada; es un regalo de cortesía personal de hace muchos años (...). Ni tenían uso, ni destino, ni hemos pensado en ellas”, dijo sobre los collares y pendientes encontrados en su caja fuerte.

La conexión con Panamá

Una investigación de La Estrella de Panamá, publicada en mayo pasado, encontró coincidencias en nombres, fechas y cronologías entre los expedientes sancionadores de la casa de valores panameña Panacorp y el caso Plus Ultra.

La casa de valores Panacorp ha estado bajo el seguimiento de la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá, que la ha investigado en al menos cinco ocasiones por la presentación tardía de informes financieros. Como resultado, recibió amonestaciones y multas por un total de $4.200 entre 2011 y 2019.

El exjefe de la delegación del partido Ciudadanos en el Parlamento Europeo, Luis Garicano, denunció entonces que el rescate de Plus Ultra fue “ilegal”, al considerar que la ayuda estatal se concedió después de un préstamo “simulado” otorgado por Panacorp. Según explicó, esto evitó que la aerolínea fuera considerada una empresa en crisis, condición que, de acuerdo con la normativa, le habría impedido acceder al rescate estatal, según recoge la página web del partido.

”Se hace creer que la compañía tiene dinero para que pueda recibir la ayuda, pero en realidad los propietarios no se juegan el dinero porque lo tienen asegurado en una cuenta en Panamá”, dijo entonces Garicano.

Panacorp indicó a La Estrella de Panamá que el financiamiento a Plus Ultra corresponde a una operación privada, legal y debidamente documentada, ejecutada en 2017, es decir, varios años antes de la pandemia de covid-19 y también antes de cualquier solicitud de apoyo financiero o rescate presentada posteriormente por la aerolínea ante el Gobierno de España.

Además, la firma señaló que la transacción correspondió exclusivamente a una operación financiera realizada dentro del marco legal y regulatorio vigente en ese momento, sin participación alguna en decisiones relacionadas con ayudas estatales, fondos públicos o procesos posteriores de evaluación gubernamental. Asimismo, recalcó que ni la empresa ni sus ejecutivos están siendo investigados por delito alguno en ningún tribunal de España.

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