Caso Plus Ultra: Zapatero rechaza las acusaciones de tráfico de influencias y blanqueo

El expresidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, insistió este jueves 23 de julio en que es inocente de los presuntos delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales que se le atribuyen en el contexto del caso Plus Ultra, como se conoce a la investigación judicial que señala al exmandatario por supuestamente influir para que el Ejecutivo de Pedro Sánchez rescatara a la aerolínea Plus Ultra. En la primera entrevista concedida a un medio de comunicación desde su imputación, en mayo pasado, el exmandatario aseguró a Televisión Española que su papel en el rescate de la aerolínea fue “nulo” y que tampoco guarda relación con la creación de sociedades offshore ni con ninguna otra actuación que pueda considerarse ilícita. ”No es que no influyera, es que no hablé con nadie del rescate a Plus Ultra”, afirmó Zapatero. En este sentido, otro de los imputados en el caso Plus Ultra, el empresario y amigo de Zapatero Julio Martínez, reafirmó esta semana ante el juez instructor José Luis Calama que el expresidente era quien “marcaba los pasos a seguir”. No obstante, alegó desconocer si Zapatero efectivamente intermedió ante alguna persona para que la aerolínea recibiera el rescate de 53 millones de euros en plena pandemia del coronavirus. Martínez añadió que sí existía una comisión del 1 % por las gestiones relacionadas con el rescate.

Zapatero niega haber cometido tráfico de influencias en el rescate de Plus Ultra y tampoco haberse corrompido en su ejercicio laboral: "Se va a acreditar porque nadie va a poder decir que hice ninguna sola influencia ni que hablé con nadie del Gobierno o la SEPI (...) Tengo una... pic.twitter.com/N6gurmKFsP — RTVE Noticias (@rtvenoticias) July 23, 2026

Horas después, el presidente de la aerolínea, Julio Martínez Sola, y el consejero delegado (CEO), Roberto Roselli, remitieron a la justicia escritos en los que ratificaron el papel de Martínez y Zapatero, quienes, según ellos, “tenían la pretensión de cobrar” por sus gestiones para conseguir la ayuda estatal destinada a “salvar” la empresa. Asimismo, aseguraron que se acordó el pago de “elevadas cantidades” por esas labores de acompañamiento. Durante la entrevista, Zapatero sostuvo que su actividad profesional como consultor ha respetado siempre la “estricta legalidad” y defendió su inocencia con “convicción absoluta”. Asimismo, pidió respeto a su presunción de inocencia, exhortó a evitar los “juicios paralelos” y aseguró que, desde que estalló el caso, ha mantenido intacta su disposición de colaborar con la justicia. Además, afirmó que “quien insinúa, quien acusa, tiene que probarlo”.

Al ser consultado por las joyas que la Policía española decomisó de la caja fuerte de su despacho en Madrid, el expresidente sostuvo que, por “respeto al procedimiento judicial, colaboración con la justicia y derecho a la defensa”, aclarará próximamente el origen de dichas piezas. ”No hay ningún afán patrimonial, no tiene nada que ver con ninguna tarea política ni con nada; es un regalo de cortesía personal de hace muchos años (...). Ni tenían uso, ni destino, ni hemos pensado en ellas”, dijo sobre los collares y pendientes encontrados en su caja fuerte.

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