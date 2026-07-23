Caso Plus Ultra: Zapatero rechaza las acusaciones de tráfico de influencias y blanqueo

Una investigación de <b>La Estrella de Panamá</b>, publicada en mayo pasado, encontró coincidencias en nombres, fechas y cronologías entre los expedientes sancionadores de la casa de valores panameña <b>Panacorp</b> y el <b>caso Plus Ultra</b>.La casa de valores <b>Panacorp</b> ha estado bajo el seguimiento de la <b>Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá</b>, que la ha investigado en al menos cinco ocasiones por la presentación tardía de informes financieros. Como resultado, recibió amonestaciones y multas por un total de <b>$4.200</b> entre <b>2011 y 2019</b>.El exjefe de la delegación del partido <b>Ciudadanos</b> en el <b>Parlamento Europeo</b>, <b>Luis Garicano</b>, denunció entonces que el rescate de <b>Plus Ultra</b> fue 'ilegal', al considerar que la ayuda estatal se concedió después de un préstamo 'simulado' otorgado por <b>Panacorp</b>. Según explicó, esto evitó que la aerolínea fuera considerada una empresa en crisis, condición que, de acuerdo con la normativa, le habría impedido acceder al rescate estatal, según recoge la página web del partido.'Se hace creer que la compañía tiene dinero para que pueda recibir la ayuda, pero en realidad los propietarios no se juegan el dinero porque lo tienen asegurado en una cuenta en <b>Panamá</b>', dijo entonces Garicano.<b>Panacorp</b> indicó a <b>La Estrella de Panamá</b> que el financiamiento a <b>Plus Ultra</b> corresponde a una operación privada, legal y debidamente documentada, ejecutada en <b>2017</b>, es decir, varios años antes de la pandemia de <b>covid-19</b> y también antes de cualquier solicitud de apoyo financiero o rescate presentada posteriormente por la aerolínea ante el <b>Gobierno de España</b>.Además, la firma señaló que la transacción correspondió exclusivamente a una operación financiera realizada dentro del marco legal y regulatorio vigente en ese momento, sin participación alguna en decisiones relacionadas con ayudas estatales, fondos públicos o procesos posteriores de evaluación gubernamental. Asimismo, recalcó que ni la empresa ni sus ejecutivos están siendo investigados por delito alguno en ningún tribunal de <b>España</b>.