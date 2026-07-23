Operación Triunfo Estados Unidos vive una expulsión inédita: Acuarela abandona la academia

La salida fue anunciada oficialmente por la producción, que calificó la medida como una decisión tomada tras confirmarse una infracción grave al reglamento que rige a todos los participantes del programa.La encargada de comunicar la decisión fue la directora de la academia, la cantautora <b>Erika Ender</b>, quien reunió a los alumnos en la sala principal para informarles sobre la expulsión y recordar la importancia de mantener la disciplina dentro del recinto.Durante su intervención, Ender enfatizó que el cumplimiento de las normas de convivencia y de los hábitos de trabajo es un requisito indispensable para permanecer en la competencia. Asimismo, dejó claro que la producción no tolerará conductas que afecten la armonía del grupo o incumplan el reglamento establecido.