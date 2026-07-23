Operación Triunfo Estados Unidos vive una expulsión inédita: Acuarela abandona la academia

La competencia Operación Triunfo Estados Unidos , de Telemundo, vivió uno de sus momentos más inesperados tras la expulsión disciplinaria de la concursante mexicana Acuarela Jimenez , quien abandonó la academia por incumplir las normas internas de convivencia.

La salida fue anunciada oficialmente por la producción, que calificó la medida como una decisión tomada tras confirmarse una infracción grave al reglamento que rige a todos los participantes del programa.

La encargada de comunicar la decisión fue la directora de la academia, la cantautora Erika Ender, quien reunió a los alumnos en la sala principal para informarles sobre la expulsión y recordar la importancia de mantener la disciplina dentro del recinto.

Durante su intervención, Ender enfatizó que el cumplimiento de las normas de convivencia y de los hábitos de trabajo es un requisito indispensable para permanecer en la competencia. Asimismo, dejó claro que la producción no tolerará conductas que afecten la armonía del grupo o incumplan el reglamento establecido.