Fanáticos de Operación Triunfo Estados Unidos aseguran que el formato está perjudicando a los concursantes

Las críticas hacia Operación Triunfo Estados Unidos continúan creciendo en redes sociales, donde seguidores del reality han cuestionado el formato de la competencia y lo comparan constantemente con la versión original de España. Aunque gran parte de los participantes cuenta con experiencia profesional en la música, varios espectadores consideran que su rendimiento en las galas ha disminuido debido al ritmo de trabajo al que son sometidos dentro de la academia. En plataformas como X, TikTok e Instagram, algunos usuarios han señalado que los concursantes realizan presentaciones casi a diario, lo que, a su juicio, les deja poco tiempo para descansar, recuperarse y preparar adecuadamente sus actuaciones.

Seguidores comparan Operación Triunfo Estados Unidos con la versión española y piden cambios