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Fanáticos de Operación Triunfo Estados Unidos aseguran que el formato está perjudicando a los concursantes

El formato de Operación Triunfo Estados Unidos divide a los fanáticos del reality
El formato de Operación Triunfo Estados Unidos divide a los fanáticos del reality Captura de pantalla / Telemundo
Por
Emiliana Tuñón
  • 15/07/2026 11:36
Las redes sociales se llenan de críticas por el ritmo de competencia en Operación Triunfo Estados Unidos.

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Las críticas hacia Operación Triunfo Estados Unidos continúan creciendo en redes sociales, donde seguidores del reality han cuestionado el formato de la competencia y lo comparan constantemente con la versión original de España.

Aunque gran parte de los participantes cuenta con experiencia profesional en la música, varios espectadores consideran que su rendimiento en las galas ha disminuido debido al ritmo de trabajo al que son sometidos dentro de la academia.

En plataformas como X, TikTok e Instagram, algunos usuarios han señalado que los concursantes realizan presentaciones casi a diario, lo que, a su juicio, les deja poco tiempo para descansar, recuperarse y preparar adecuadamente sus actuaciones.

Seguidores comparan Operación Triunfo Estados Unidos con la versión española y piden cambios

Entre los comentarios más frecuentes se encuentran críticas al calendario del programa, ya que además de las galas principales de los domingos y lunes, los participantes deben afrontar microgalas durante la semana, las cuales también tienen peso en la competencia y pueden influir en las nominaciones y procesos de salvación.

Algunos seguidores aseguran que esta dinámica está afectando el desempeño de los concursantes, quienes, según afirman, se muestran agotados, con problemas de voz e incluso enfermos. “Los están crucificando con presentación tras presentación”, expresan varios comentarios publicados en redes sociales.

Las comparaciones con Operación Triunfo España también han sido constantes. Los fanáticos recuerdan que en esa edición solo se realiza una gala semanal, mientras que el resto de las actividades consiste en pases de ensayo o actuaciones que no tienen el mismo impacto en las nominaciones.

Ante las críticas, parte de la audiencia espera que la producción evalúe ajustes al formato para permitir una mejor preparación y recuperación de los participantes durante la competencia.

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