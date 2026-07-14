Operación Triunfo Estados Unidos recibe críticas por el formato de sus galas

La versión estadounidense de Operación Triunfo continúa generando reacciones entre los seguidores del concurso, especialmente entre quienes también siguen la edición de España. Aunque el talento de los participantes ha sido bien valorado, el formato del programa ha sido objeto de críticas por parte de algunos comentaristas y fanáticos.

Uno de ellos fue el periodista y creador de contenido Héctor Alabadí, quien calificó la primera gala como “atípica” debido a la combinación de actuaciones individuales, el cansancio de los concursantes y la presencia de un virus que, según indicó, ha afectado a varios integrantes de la academia.

Alabadí señaló que comprende que una adaptación pueda introducir cambios respecto al formato original, pero considera que la producción estadounidense ha transformado un programa con una única gala semanal en un espacio diario donde ocurren múltiples dinámicas.