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Operación Triunfo Estados Unidos recibe críticas por el formato de sus galas

Operación Triunfo Estados Unidos, en el centro del debate por su metodología
Operación Triunfo Estados Unidos, en el centro del debate por su metodología Tomado de video
Por
Emiliana Tuñón
  • 14/07/2026 12:06
El ritmo del programa y el estado de salud de los concursantes han sido cuestionados por seguidores del concurso.

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La versión estadounidense de Operación Triunfo continúa generando reacciones entre los seguidores del concurso, especialmente entre quienes también siguen la edición de España. Aunque el talento de los participantes ha sido bien valorado, el formato del programa ha sido objeto de críticas por parte de algunos comentaristas y fanáticos.

Uno de ellos fue el periodista y creador de contenido Héctor Alabadí, quien calificó la primera gala como “atípica” debido a la combinación de actuaciones individuales, el cansancio de los concursantes y la presencia de un virus que, según indicó, ha afectado a varios integrantes de la academia.

Alabadí señaló que comprende que una adaptación pueda introducir cambios respecto al formato original, pero considera que la producción estadounidense ha transformado un programa con una única gala semanal en un espacio diario donde ocurren múltiples dinámicas.

Cuestionan la dinámica del concurso

Según explicó, las galas tradicionales de la edición española parecen haberse dividido en varias emisiones, a las que se suman ceremonias de salvación, evaluaciones de profesores y votaciones entre compañeros, una estructura que, a su juicio, resulta confusa tanto para la audiencia como para los propios participantes.

“Lo peor es que han pillado un virus y no tienen tiempo para ensayar. Están agotados y eso se refleja en las galas. Da pena porque es un casting fantástico”, expresó.

Las declaraciones han reavivado el debate en redes sociales sobre el formato de Operación Triunfo Estados Unidos, donde algunos espectadores respaldan las innovaciones de la producción, mientras otros consideran que el ritmo del programa podría afectar el desempeño y bienestar de los concursantes.

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