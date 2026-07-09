¿Quién es Karol Wilson? La panameña que competirá en Operación Triunfo Estados Unidos

La cantautora panameña Karol Wilson, de 27 años y oriunda de Aguadulce, Coclé, se convirtió en una de las 16 participantes oficiales de la primera edición de Operación Triunfo Estados Unidos, el reality musical producido por Telemundo que reunirá a jóvenes talentos de distintos países. Wilson obtuvo su ingreso a la academia la noche del miércoles 8 de julio, consolidando un nuevo hito en una carrera artística que comenzó desde muy pequeña y que la ha llevado a destacar en la música, el teatro y otras disciplinas artísticas. Además de ser cantante y compositora, Karol es licenciada en Arquitectura, pintora y diseñadora. También cursa estudios en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Panamá, con especialidad en Canto, reflejando una formación integral en el ámbito artístico.

Del escenario nacional al reconocimiento internacional

La aguadulceña trabaja actualmente en su primer EP, Gaman, una producción que fusiona géneros como pop, afro, R&B y otros ritmos contemporáneos. Su propuesta musical ya había llamado la atención del público panameño al convertirse en la reciente ganadora del megaproyecto Versus, de TVN. Entre sus principales logros también figura el subcampeonato del Karaoke World Championships 2018, celebrado en Finlandia, donde representó a Panamá a nivel internacional. Ese mismo año presentó su proyecto musical de autoría propia Sin Más Rodeos, grabado en los estudios del productor Iván Barrios. En 2020 volvió a representar al país al participar en la producción del Himno Centroamericano, presentada durante el V Encuentro Ciudadano realizado en la ciudad de Guatemala bajo el lema ”Centroamérica: amenazas y oportunidades compartidas; un destino común”. Su experiencia artística también incluye el teatro musical. En 2022 formó parte del elenco de narradores de José el Soñador, producción de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Panamá. Más recientemente, debutó como actriz en el emblemático Teatro Nacional con el musical Maestra Vida, inspirado en la obra del cantautor panameño Rubén Blades.

Karol Wilson ingresa a la academia de Operación Triunfo Estados Unidos dirigida por Erika Ender