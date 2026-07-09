¿Quién es Karol Wilson? La panameña que competirá en Operación Triunfo Estados Unidos

La cantautora panameña <b>Karol Wilson</b>, de 27 años y oriunda de Aguadulce, Coclé, se convirtió en una de las 16 participantes oficiales de la primera edición de <b>Operación Triunfo Estados Unidos</b>, el <i>reality</i> musical producido por <b>Telemundo</b> que reunirá a jóvenes talentos de distintos países.Wilson obtuvo su ingreso a la academia la noche del miércoles 8 de julio, consolidando un nuevo hito en una carrera artística que comenzó desde muy pequeña y que la ha llevado a destacar en la música, el teatro y otras disciplinas artísticas.Además de ser cantante y compositora, Karol es licenciada en Arquitectura, pintora y diseñadora. También cursa estudios en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Panamá, con especialidad en Canto, reflejando una formación integral en el ámbito artístico.