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¿Hackearon la CSS? La institución aclara lo ocurrido

La CSS responde a publicaciones virales sobre un supuesto hackeo
La CSS responde a publicaciones virales sobre un supuesto hackeo Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 09/07/2026 10:16
El seguro social aseguró que no ha sufrido un ‘hackeo’ y pidió a la ciudadanía verificar la información antes de compartirla en redes sociales.

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La Caja de Seguro Social (CSS) negó este jueves haber sido víctima de un hackeo, luego de que en redes sociales circularan publicaciones que aseguraban una presunta filtración de información de la institución.

“La CSS no ha sido hackeada”, enfatizó la entidad a través de un comunicado oficial, en el que desmintió las versiones que han sido difundidas en distintas plataformas digitales.

Según la institución, la información presentada como una supuesta filtración corresponde a datos de carácter público que fueron descontextualizados y tergiversados para construir un relato falso con el propósito de desacreditar el proceso de transformación que actualmente impulsa la entidad.

La CSS lamentó que existan personas dispuestas a difundir información “manipulada y carente de sustento” y advirtió que este tipo de contenidos contribuye a la desinformación y genera confusión entre la ciudadanía.

Llamado a verificar la información

Ante esta situación, la institución hizo un llamado a la población, comunicadores y usuarios de redes sociales a verificar la información antes de compartirla y evitar convertirse en canales de difusión de contenidos falsos o engañosos.

En el comunicado, la Caja también sostuvo que estas campañas responden a intereses de grupos que, según la entidad, se sienten afectados por las medidas de transparencia, control del gasto, modernización y orden administrativo que actualmente se implementan.

La institución aseguró que continuará adelante con el proceso de transformación y reiteró su respaldo al equipo ejecutivo encargado de liderar las reformas, así como a los servidores públicos que, afirmó, trabajan para modernizar la entidad y mejorar la atención a asegurados, pensionados, cotizantes y demás usuarios de sus servicios.

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