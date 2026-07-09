¿Hackearon la CSS? La institución aclara lo ocurrido

Ante esta situación, la institución hizo un llamado a la población, comunicadores y usuarios de redes sociales a verificar la información antes de compartirla y evitar convertirse en canales de difusión de contenidos falsos o engañosos.En el comunicado, la Caja también sostuvo que estas campañas responden a intereses de grupos que, según la entidad, se sienten afectados por las medidas de transparencia, control del gasto, modernización y orden administrativo que actualmente se implementan.La institución aseguró que continuará adelante con el proceso de transformación y reiteró su respaldo al equipo ejecutivo encargado de liderar las reformas, así como a los servidores públicos que, afirmó, trabajan para modernizar la entidad y mejorar la atención a asegurados, pensionados, cotizantes y demás usuarios de sus servicios.