¿Hackearon la CSS? La institución aclara lo ocurrido

La Caja de Seguro Social (CSS) negó este jueves haber sido víctima de un hackeo, luego de que en redes sociales circularan publicaciones que aseguraban una presunta filtración de información de la institución.

“La CSS no ha sido hackeada”, enfatizó la entidad a través de un comunicado oficial, en el que desmintió las versiones que han sido difundidas en distintas plataformas digitales.

Según la institución, la información presentada como una supuesta filtración corresponde a datos de carácter público que fueron descontextualizados y tergiversados para construir un relato falso con el propósito de desacreditar el proceso de transformación que actualmente impulsa la entidad.

La CSS lamentó que existan personas dispuestas a difundir información “manipulada y carente de sustento” y advirtió que este tipo de contenidos contribuye a la desinformación y genera confusión entre la ciudadanía.