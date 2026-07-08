Gremios periodísticos rechazan ataques contra La Estrella de Panamá y otros profesionales de la información

El Consejo Nacional de Periodismo (CNP), el Fórum de Periodistas por las Libertades de Expresión e Información, la Asociación Panameña de Radiodifusión (APR) y la Asociación de Periodistas de Chiriquí (APC) manifestaron este miércoles su rechazo a las denuncias que califican como infundadas contra publicaciones de La Estrella de Panamá en su cuenta oficial de Instagram, al considerar que representan un riesgo para la libertad de prensa y el derecho de la ciudadanía a mantenerse informada. A través de un comunicado conjunto, las organizaciones expresaron su preocupación por el uso de mecanismos de denuncia en plataformas digitales para restringir la circulación de contenidos periodísticos relacionados con temas de evidente interés público.

Advierten sobre un precedente preocupante

Los gremios sostienen que este tipo de acciones constituye un precedente que podría afectar el ejercicio del periodismo y limitar el acceso de la población a información verificada y contextualizada sobre asuntos que forman parte del debate nacional. En ese sentido, enfatizaron que ningún mecanismo digital debe ser utilizado para impedir que los ciudadanos conozcan hechos relevantes para la vida pública del país. Asimismo, señalaron que el empleo abusivo de herramientas de denuncia en redes sociales con el propósito de restringir contenidos periodísticos representa una agresión tanto contra la libertad de expresión como contra el derecho de la sociedad a recibir información.

Denuncian acoso contra periodistas

El comunicado también alerta sobre el incremento del hostigamiento digital dirigido contra periodistas, una práctica que, según las organizaciones, busca intimidar, desacreditar y ejercer presión sobre quienes cumplen con la labor de informar. Los gremios advirtieron que estas acciones no solo afectan a los comunicadores, sino que también debilitan el ejercicio de un periodismo independiente y responsable. ”Atacar al mensajero” ha sido, indicaron, una estrategia utilizada históricamente por quienes buscan desviar la atención de publicaciones de interés público en lugar de responder mediante los canales institucionales correspondientes.

Defienden la libertad de prensa

Las organizaciones expresaron su respaldo a La Estrella de Panamá, conocida como La Decana, así como a todos los periodistas y medios de comunicación que ejercen su trabajo con rigor, responsabilidad y apego a los principios éticos de la profesión. Además, cuestionaron el uso de herramientas creadas para mantener buenas prácticas dentro del ecosistema digital con el objetivo de afectar la presencia de medios informativos serios en las plataformas sociales. A juicio de los firmantes, recurrir a esos mecanismos para intentar silenciar contenidos periodísticos constituye un uso indebido que no aporta al fortalecimiento de la democracia ni al interés público.

Los desacuerdos deben resolverse por las vías legales