Gremios periodísticos rechazan ataques contra La Estrella de Panamá y otros profesionales de la información

Los gremios sostienen que este tipo de acciones constituye un precedente que <b>podría afectar el ejercicio del periodismo y limitar el acceso de la población a información verificada y contextualizada</b> sobre asuntos que forman parte del debate nacional.En ese sentido, enfatizaron que<b> ningún mecanismo digital debe ser utilizado para impedir que los ciudadanos conozcan hechos relevantes para la vida pública del país</b>.Asimismo, señalaron que el empleo abusivo de herramientas de denuncia en redes sociales con el propósito de restringir contenidos periodísticos representa <b>una agresión tanto contra la libertad de expresión como contra el derecho de la sociedad a recibir información</b>.