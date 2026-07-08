El inesperado acercamiento entre Estados Unidos y Diosdado Cabello sacude a la oposición venezolana

La gran incógnita gira ahora en torno a la verdadera estrategia de la <b>Administración Trump</b>.Aunque<b> el secretario de Estado, Marco Rubio</b>, ha insistido en que la política hacia <b>Venezuela 'no ha cambiado'</b>, también ha evitado revelar el alcance de los contactos que <b>Washington </b>mantiene con distintos actores del poder venezolano.No sería la primera vez que ambos gobiernos establecen canales discretos de comunicación.En 2019, una investigación de <b>Associated Press</b> reveló que durante la primera administración <b>Trump </b>se desarrollaron conversaciones secretas con <b>Cabello </b>para explorar posibles escenarios de transición política.Hoy, las imágenes de <b>Barrett </b>y <b>Donovan </b>junto al dirigente chavista reabren ese debate.Mientras <b>Estados Unidos </b>insiste en que mantiene intactas sus acusaciones contra <b>Cabello</b>, la cooperación mostrada durante la emergencia humanitaria plantea nuevas dudas sobre el delicado equilibrio entre la justicia, el pragmatismo político y la necesidad de estabilizar una <b>Venezuela </b>golpeada por la peor tragedia de su historia reciente.