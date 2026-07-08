‘¡Me están matando!’: la muerte de un migrante mexicano en un operativo del ICE conmociona a Estados Unidos

La muerte a tiros del mexicano Lorenzo Salgado Araujo, de 52 años, es uno de los casos más recientes que reflejan la magnitud de la ofensiva migratoria impulsada por la administración del presidente Donald Trump.

El hecho ocurrió la mañana del pasado martes en el barrio Magnolia Park, en Houston (Texas), cuando agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) intentaban arrestar a Salgado Araujo. Según la versión oficial, el migrante se resistió a la detención y lanzó su vehículo contra los agentes que participaban en el operativo. Con su fallecimiento, ya son 17 los migrantes que han muerto durante intervenciones del ICE en lo que va de 2026.

La Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) informó que abrió una investigación sobre el incidente. Salgado Araujo murió en un hospital, al que fue trasladado debido a la gravedad de las heridas de bala. De momento, las autoridades sostienen que el agente involucrado actuó en legítima defensa.

De acuerdo con la versión del ICE, Salgado Araujo embistió con su vehículo una unidad de la agencia y desobedeció múltiples órdenes verbales. Posteriormente, la institución afirmó que utilizó su automóvil “como un arma en un intento por atropellar a un agente”.

Tanto el DHS como el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) mantienen abierta una investigación centrada en el presunto ataque contra el agente. Sin embargo, organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes, como la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), han solicitado que no se tome únicamente como válida la versión oficial y exigen una investigación independiente y transparente de lo ocurrido.

El diario español El País señaló que en los videos difundidos en redes sociales no se observan daños por colisión ni en la camioneta blanca que conducía Salgado Araujo ni en los vehículos de los agentes del ICE. En una de las grabaciones también se escuchan los últimos momentos de vida del migrante, quien gritaba: “¡Me están matando!”. Minutos después, falleció.