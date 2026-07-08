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‘¡Me están matando!’: la muerte de un migrante mexicano en un operativo del ICE conmociona a Estados Unidos

El incidente pone en cuestión la estrategia antimigratoria del presidente estadounidense Donald Trump.
El incidente pone en cuestión la estrategia antimigratoria del presidente estadounidense Donald Trump. EFE | Archivo
Por
José Vilar
  • 08/07/2026 13:33
La muerte del mexicano Lorenzo Salgado Araujo durante un operativo del ICE en Houston ha reavivado el debate sobre la política migratoria de Donald Trump. Mientras las autoridades sostienen que el agente actuó en defensa propia, organizaciones civiles y la familia de la víctima exigen una investigación independiente y transparente

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La muerte a tiros del mexicano Lorenzo Salgado Araujo, de 52 años, es uno de los casos más recientes que reflejan la magnitud de la ofensiva migratoria impulsada por la administración del presidente Donald Trump.

El hecho ocurrió la mañana del pasado martes en el barrio Magnolia Park, en Houston (Texas), cuando agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) intentaban arrestar a Salgado Araujo. Según la versión oficial, el migrante se resistió a la detención y lanzó su vehículo contra los agentes que participaban en el operativo. Con su fallecimiento, ya son 17 los migrantes que han muerto durante intervenciones del ICE en lo que va de 2026.

La Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) informó que abrió una investigación sobre el incidente. Salgado Araujo murió en un hospital, al que fue trasladado debido a la gravedad de las heridas de bala. De momento, las autoridades sostienen que el agente involucrado actuó en legítima defensa.

De acuerdo con la versión del ICE, Salgado Araujo embistió con su vehículo una unidad de la agencia y desobedeció múltiples órdenes verbales. Posteriormente, la institución afirmó que utilizó su automóvil “como un arma en un intento por atropellar a un agente”.

Tanto el DHS como el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) mantienen abierta una investigación centrada en el presunto ataque contra el agente. Sin embargo, organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes, como la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), han solicitado que no se tome únicamente como válida la versión oficial y exigen una investigación independiente y transparente de lo ocurrido.

El diario español El País señaló que en los videos difundidos en redes sociales no se observan daños por colisión ni en la camioneta blanca que conducía Salgado Araujo ni en los vehículos de los agentes del ICE. En una de las grabaciones también se escuchan los últimos momentos de vida del migrante, quien gritaba: “¡Me están matando!”. Minutos después, falleció.

La familia de Lorenzo Salgado Araujo exige justicia

Ronaldo Salgado, hijo de la víctima y de 29 años, pidió justicia por la muerte de su padre, a quien describió como un hombre trabajador cuya principal aspiración era brindar bienestar a su familia gracias a su empleo en el sector de la construcción.

Explicó que se enteró de lo sucedido a través de las redes sociales y de los medios de comunicación, donde logró identificar a su padre entre las personas detenidas por el ICE. Recordó que, mientras otros migrantes permanecían inmovilizados en el suelo, Salgado Araujo pedía ayuda desesperadamente porque temía morir.

La presidenta de México Claudia Sheinbaum pidió este martes explicaciones a las autoridades estadounidenses y anunció recurrirá a medidas jurídicas como la presentación de una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La política migratoria de Trump vuelve al centro del debate

El caso de Lorenzo Salgado Araujo se suma a las numerosas controversias generadas por la estrategia de deportaciones masivas impulsada por la segunda administración de Donald Trump desde el inicio de su mandato, en enero de 2025.

La administración republicana se fijó como objetivo incrementar de forma significativa las detenciones de migrantes en situación irregular, una política que ha provocado críticas por parte de organizaciones de derechos humanos y colectivos de apoyo a los inmigrantes.

La polémica también ha alcanzado otros casos, como el de Liam Conejo Ramos, un niño de cinco años detenido por el ICE en Minneapolis junto a su padre, un migrante ecuatoriano que estaba indocumentado. Posteriormente, la justicia migratoria rechazó la solicitud de asilo presentada en favor del menor.

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