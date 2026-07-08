‘¡Me están matando!’: la muerte de un migrante mexicano en un operativo del ICE conmociona a Estados Unidos

Ronaldo Salgado, hijo de la víctima y de 29 años, pidió justicia por la muerte de su padre, a quien describió como un hombre trabajador cuya principal aspiración era brindar bienestar a su familia gracias a su empleo en el sector de la construcción.Explicó que se enteró de lo sucedido a través de las redes sociales y de los medios de comunicación, donde logró identificar a su padre entre las personas detenidas por el <b>ICE</b>. Recordó que, mientras otros migrantes permanecían inmovilizados en el suelo, Salgado Araujo pedía ayuda desesperadamente porque temía morir.La presidenta de <b><a href="/tag/-/meta/mexico">México</a></b> <b><a href="/tag/-/meta/claudia-sheinbaum">Claudia Sheinbaum</a></b> pidió este martes explicaciones a las autoridades estadounidenses y anunció recurrirá a medidas jurídicas como la presentación de una denuncia ante la <b><a href="/tag/-/meta/cidh-comision-interamericana-de-derechos-humanos">Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)</a>.</b>