El sector público impulsa la IA con hackatones, universidad y alianzas con la UE y la ONU

Hackatones de código abierto, colaboración con universidades y trabajo conjunto con la Unión Europea y la ONU para desarrollar y regular la inteligencia artificial son algunas de las iniciativas con las que el sector público impulsa el uso de esta tecnología, según se ha puesto de manifiesto en el curso de verano organizado por la Fundación SEPI en el Campus Los Peñascales.

Algunos de los temas que han centrado las jornadas ‘Transformación digital e IA en sectores estratégicos’, dirigidas a directivos de empresas públicas, han sido la gobernanza algorítmica, la soberanía digital o el impulso que suponen los fondos europeos para diversos proyectos.

La experta en IA Silvia Leal ha subrayado la importancia que está tomando la inteligencia artificial agéntica, una herramienta cuyo principal beneficio es su capacidad para automatizar tareas, generando “muchísima productividad”, por lo que en el sector público “permitiría a los funcionarios dedicar más tiempo a atender a las personas de manera presencial”.

En este sentido, el secretario general de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA), Javier Torres Gella, ha explicado que impulsan hackatones en las que proponen a los participantes crear una IA agéntica en código abierto, que la ciudadanía y otras empresas puedan usar para desarrollar herramientas “en su propio beneficio, con su propio enfoque”.

Además, ha señalado que España lidera proyectos para elaborar guías de interpretación del Reglamento Europeo de la IA, ayuda a otros países extracomunitarios a regular esta tecnología y trabaja con la ONU en documentos de trabajo “que ayuden a un desarrollo global de la IA en beneficio de la humanidad”.

El objetivo es que las empresas entrenen los modelos respetando a la ciudadanía: “Son herramientas prácticas que permitirán en un futuro reaccionar coordinadamente ante sistemas que pueden vulnerar los derechos humanos”, ha concluido.

En este sentido, la profesora de la Universidad Politécnica de Madrid Celia Fernández Aller ha pedido “un análisis de impacto” de la IA en los derechos fundamentales de la ciudadanía para “dar la palabra a los futuros receptores de esa tecnología”: “Tenemos que conseguir que la ciudadanía pueda participar en la toma de decisión tecnológica”.

Por su parte, el director de Sistemas e Innovación de Radio Televisión Española (RTVE), Manuel Gómez Zotano, se ha mostrado convencido de que la corporación “puede aportar un valor diferencial”, ya que cuenta con más de una decena de cátedras con universidades para investigar tecnologías como la IA o el 5G, y porque a través de su marca Impulsa Visión colaboran en la aceleración de ‘startups’ del sector audiovisual.

El curso busca “conectar personas, ser casa común” entre empresas y entidades públicas con compañías privadas, miembros de la academia y especialistas externos en la materia, ha explicado a EFE Pedro Gutiérrez Crespo EFE, director de Formación y Gestión del Talento de la Fundación SEPI, entidad que colabora con EFE en la difusión de este contenido.