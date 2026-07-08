Comercio ilícito en Panamá: advierten que el contrabando amenaza la competitividad del país

Panamá reforzará la coordinación entre el Gobierno y la empresa privada para combatir el comercio ilícito, un fenómeno que continúa afectando la economía nacional y que aprovecha la posición estratégica del país como centro logístico internacional.

Así lo manifestó Aurelio Barría Pino, representante del Comité Panameño contra el Comercio Ilícito, quien explicó que durante una reunión de trabajo se analizaron acciones para enfrentar delitos como el contrabando, la falsificación de productos y la subfacturación en las aduanas.

“Fue una mañana productiva donde evaluamos dónde está Panamá frente a este flagelo y cómo, en conjunto, podemos fortalecer las acciones para contrarrestarlo”, señaló.

Barría destacó que la ubicación geográfica y la plataforma logística del país representan una fortaleza para el comercio internacional, pero también pueden ser aprovechadas por las redes dedicadas al comercio ilegal.

“Somos un país afortunado por nuestra posición logística para el comercio global lícito. No podemos permitir que el comercio ilegal se beneficie de esa infraestructura que tiene Panamá”, afirmó.

Entre los productos que continúan registrando mayores niveles de comercio ilícito mencionó el tabaco, equipos electrónicos y mercancía deportiva falsificada.

Según explicó, estos rubros figuran entre los principales decomisos realizados por la Autoridad Nacional de Aduanas.

“Siempre ha estado el tema del tabaco, de la electrónica y de las falsificaciones en productos deportivos. Lo vimos recientemente con las incautaciones realizadas por Aduanas”, indicó.

Barría señaló que el objetivo es apoyar a las instituciones del Estado mediante una estrategia coordinada con el sector privado para reducir la presencia de mercancía ilegal en el mercado nacional.

También hizo referencia a los indicadores presentados por la organización internacional TRACIT (Transnational Alliance to Combat Illicit Trade), entidad que monitorea el impacto del comercio ilícito a nivel mundial.

“Queremos trabajar de la mano con el Gobierno para que ese indicador pueda bajar y Panamá siga fortaleciendo sus controles frente al comercio ilícito”, concluyó.