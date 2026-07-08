Comercio ilícito en Panamá: advierten que el contrabando amenaza la competitividad del país

Panamá reforzará la coordinación entre el Gobierno y la empresa privada para combatir el comercio ilícito, un fenómeno que continúa afectando la economía nacional y que aprovecha la posición estratégica del país como centro logístico internacional.Así lo manifestó <b>Aurelio Barría Pino, representante del Comité Panameño contra el Comercio Ilícito</b>, quien explicó que durante una reunión de trabajo se analizaron acciones para enfrentar delitos como el contrabando, la falsificación de productos y la subfacturación en las aduanas.<i>'Fue una mañana productiva donde evaluamos dónde está Panamá frente a este flagelo y cómo, en conjunto, podemos fortalecer las acciones para contrarrestarlo'</i>, señaló.Barría destacó que la ubicación geográfica y la plataforma logística del país representan una fortaleza para el comercio internacional, pero también pueden ser aprovechadas por las redes dedicadas al comercio ilegal.<i>'Somos un país afortunado por nuestra posición logística para el comercio global lícito. No podemos permitir que el comercio ilegal se beneficie de esa infraestructura que tiene Panamá'</i>, afirmó.Entre los productos que continúan registrando mayores niveles de comercio ilícito mencionó el tabaco, equipos electrónicos y mercancía deportiva falsificada.Según explicó, estos rubros figuran entre los principales decomisos realizados por la Autoridad Nacional de Aduanas.<i>'Siempre ha estado el tema del tabaco, de la electrónica y de las falsificaciones en productos deportivos. Lo vimos recientemente con las incautaciones realizadas por Aduanas'</i>, indicó.Barría señaló que el objetivo es apoyar a las instituciones del Estado mediante una estrategia coordinada con el sector privado para reducir la presencia de mercancía ilegal en el mercado nacional.También hizo referencia a los indicadores presentados por la organización internacional <b>TRACIT (Transnational Alliance to Combat Illicit Trade),</b> entidad que monitorea el impacto del comercio ilícito a nivel mundial.<i>'Queremos trabajar de la mano con el Gobierno para que ese indicador pueda bajar y Panamá siga fortaleciendo sus controles frente al comercio ilícito'</i>, concluyó.