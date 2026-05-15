Cigarrillos ilegales en Panamá: el debate entre regulación sanitaria y los motivos detrás del contrabando

<b>La Estrella de Panamá</b> tuvo la oportunidad de conversar con el presidente para América Latina y Canadá de Philip Morris S.A. Marco Hannappel en el contexto de la celebración del congreso de la compañía denominado ‘Technovation’, celebrado el pasado 14 de abril en Washington D.C. (Estados Unidos).Sobre las causas principales que, a su juicio, estarían motivando el consumo de tabaco ilícito serían tres factores. El primero: las diferencias de precio entre los cigarrillos lícitos e ilícitos.'Cuando esa diferencia alcanza niveles atractivos para el crimen organizado, este crea estructuras logísticas y comerciales para vender un producto similar a un precio mucho más bajo. Esto normalmente deriva de políticas fiscales que no necesariamente deben eliminar impuestos o dejar de aumentarlos, pero sí deben ser planificadas, graduales y estructuradas con escalas lógicas. Muchas veces, en esta región, los incrementos se han hecho de forma abrupta', alegó Hannappel.La segunda causa tiene que ver, a juicio de Hannapel, con el control y la aplicación de la ley. 'Panamá, al tener la Zona Libre, maneja una enorme cantidad de mercancías. Dentro de ese volumen, evidentemente existe la posibilidad de que ingresen cigarrillos provenientes de otros países, incluso desde Asia. Hemos visto cigarrillos llegar desde Corea, Camboya y otros países muy lejanos a América Latina. Eso demuestra que hay limitaciones para controlar absolutamente todo lo que entra', aseguró.El tercer punto está relacionado con la presencia de productos de nueva generación como los vapeadores o calentadores de tabaco. 'Estos productos, al menos en parte, son mucho más difíciles de falsificar. Por eso, el nivel de comercio ilícito en productos de nueva generación es incomparablemente menor al del cigarrillo tradicional. Si hoy Panamá tiene cerca de un 90% de ilícito en tabaco tradicional, en los productos de nueva generación el porcentaje sería mínimo. Si un país logra desarrollar un mercado legal de un 20% o 30% en estos productos —como ocurre en algunos países europeos—, eso podría reducir significativamente el mercado ilícito tradicional y, al mismo tiempo, aumentar la recaudación fiscal y disminuir el interés del crimen organizado en ese mercado', desarrolló.