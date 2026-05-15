Panamá rechaza declaraciones de la presidenta de Costa Rica por diferendo comercial

El Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un comunicado “rechazando categóricamente cualquier narrativa que pretenda presentar la actual diferencia comercial como una acción unilateral por parte de nuestro país”, esto tras las palabras de la presidenta Laura Fernández en la que defenderá a los productores de Costa Rica ante los bloqueos comerciales.

“Nuestro país tiene el derecho y la obligación de proteger la salud pública, la seguridad alimentaria y los intereses de sus productores nacionales, actuando conforme al Derecho Internacional y a las normas de la Organización Mundial del Comercio”, señaló el comunicado.

Más temprano, Fernández expresó en conferencia de prensa que “estoy del lado de los productores costarricenses y no vamos a consentir ninguna desequilibrio en la comercialización y exportación de los productores de nuestro país”.