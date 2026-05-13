MIDA refuerza medidas ante alerta de El Niño: riego y tecnología en el centro de la estrategia

Tras la declaración de alerta por parte del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) sobre la llegada del fenómeno de El Niño, el ministro de Desarrollo Agropecuario (mida), Roberto Linares, aseguró que el gobierno trabaja junto a los productores para mitigar los efectos de la sequía prevista en las próximas semanas.'Estamos permanentemente reuniéndonos con los productores, sobre todo en el área de Azuero, para ver cómo podemos ayudarlos. Pensamos invertir mucho en sistemas de riego y traer nuevas perforadoras, porque estos fenómenos se repiten cada año', señaló Linares.