MIDA refuerza medidas ante alerta de El Niño: riego y tecnología en el centro de la estrategia

Tras la declaración de alerta por parte del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) sobre la llegada del fenómeno de El Niño, el ministro de Desarrollo Agropecuario (mida), Roberto Linares, aseguró que el gobierno trabaja junto a los productores para mitigar los efectos de la sequía prevista en las próximas semanas. “Estamos permanentemente reuniéndonos con los productores, sobre todo en el área de Azuero, para ver cómo podemos ayudarlos. Pensamos invertir mucho en sistemas de riego y traer nuevas perforadoras, porque estos fenómenos se repiten cada año”, señaló Linares.

Vulnerables

El ministro reconoció que las principales vulnerabilidades se concentran en la agricultura y ganadería, sectores altamente dependientes del agua. Frente a este panorama, el MIDA planea destinar los fondos que antes se usaban en subsidios hacia inversiones en tecnología y riego, con el objetivo de reducir el impacto de la sequía. “Los subsidios como tal ya terminaron. Se están pagando las últimas compensaciones, alrededor de $39 millones. En mi administración ya se han pagado más de $200 millones, y ahora esos recursos se van a invertir en sistemas de riego y apoyo a productores de distintos rubros”, explicó. Además, Linares destacó que el ministerio mantiene mesas de trabajo semanales con los sectores agropecuarios y que se busca garantizar el acceso a agua para abrevaderos mediante perforación de pozos.

Alerta

La alerta del IMHPA advierte que El Niño podría provocar disminución de lluvias y prolongación de la temporada seca, condiciones que afectan directamente la producción agrícola y pecuaria. Ante ello, el MIDA reafirmó su compromiso de proteger a los productores nacionales y fortalecer la resiliencia del agro frente a los fenómenos climáticos. De acuerdo con los modelos de predicción, la probabilidad de que El Niño continúe influyendo en los patrones climáticos supera el 85%, con efectos similares a los registrados en 1997, 2002, 2009 y 2023, cuando el fenómeno se prolongó por cerca de un año. El Niño se caracteriza por el calentamiento anómalo de las aguas del Pacífico tropical, lo que genera alteraciones en las lluvias, temperaturas y vientos. El IMHPA advierte que estas alteraciones climáticas pueden tener impactos directos en sectores clave: recursos hídricos, agricultura, energía y salud.

Fertilizantes

En paralelo, el vicecanciller Carlos Hoyos informó sobre el respaldo internacional para enfrentar la crisis de fertilizantes derivada de los conflictos globales. “Los fertilizantes estarán llegando en los próximos días. Eso ha sido un gran apoyo de Marruecos”, afirmó Hoyos, subrayando que esta cooperación permitirá aliviar los costos de producción y asegurar el abastecimiento para los productores nacionales. El Reino de Marruecos donará 1,000 toneladas de fertilizantes al país para apoyar al sector agrícola. A través de un comunicado oficial del MIDA se indicó que esta donación es resultado de la gestión del Gobierno panameño, mediante el Ministerio de Desarrollo Agropecuario de Panamá y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá, en seguimiento a la Hoja de Ruta de Cooperación firmada en junio de 2025 entre los cancilleres de Panamá y Marruecos. De acuerdo con el comunicado del MIDA, la donación destinada a pequeños productores cobra especial relevancia ante la posible alza en los precios de los fertilizantes, derivada del conflicto en Oriente Medio. El convenio establece que la donación del Reino de Marruecos, a través de la Agencia Marroquí de Cooperación Internacional, se realizará de manera anual. Asimismo, la AMCI, en colaboración con sus socios, brindará asistencia a Panamá para la elaboración de un mapa de fertilidad de suelos, herramienta técnica que permitirá mejorar la planificación agrícola en el país.