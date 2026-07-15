Mulino se reúne con la presidenta Claudia Sheinbaum

El presidente José Raúl Mulino comenzó su agenda oficial en México con una reunión con su homóloga Clauida Sheinbaum, entre los temas que analizarán esta la promoción de inversiones.

Mulino fue recibido por Sheinbaum en el Palacio Nacional, en la Ciudad de México.

En su visita oficial, Mulino promoverá la participación de México en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2027, evento que se celebrará el próximo año en Panamá y que busca reunir a líderes gubernamentales, empresariales y organismos internacionales para impulsar el desarrollo económico de la región.

Mulino viajó acompañado por la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, junto con una delegación oficial integrada por el canciller Javier Martínez Acha; el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó; el ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares; el ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza; y la secretaria de Asuntos Económicos y Competitividad, Kristelle Getzler.

La reunión entre Mulino y Sheinbaum busca consolidar la cooperación entre Panamá y México en áreas estratégicas, además de fortalecer los vínculos económicos y la coordinación regional en temas de interés común.