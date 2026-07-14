Mulino llega a México para reunirse con Claudia Sheinbaum y fortalecer la agenda bilateral

El presidente José Raúl Mulino arribó la tarde de este martes 14 de julio a la Ciudad de México para sostener un encuentro oficial con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en una reunión centrada en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre ambos países.

A su llegada a la capital mexicana, Mulino fue recibido con los más altos honores por autoridades del Gobierno de México, previo a la reunión en la que ambos mandatarios abordarán una agenda que incluye temas de comercio, inversiones, integración regional y cooperación.

Además de los asuntos económicos y comerciales, la agenda presidencial contempla el análisis de iniciativas de cooperación científica y tecnológica, así como temas multilaterales de interés para ambas naciones.

Durante su visita oficial, el mandatario panameño también promoverá la participación de México en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2027, evento que se celebrará el próximo año en Panamá y que busca reunir a líderes gubernamentales, empresariales y organismos internacionales para impulsar el desarrollo económico de la región.

En representación del Gobierno mexicano participaron en el recibimiento del presidente panameño Roberto Velasco, secretario de Relaciones Exteriores; Raquel Serur, subsecretaria para América Latina y el Caribe; y Carlos Imanol Belausteguigoitia, director general para Centroamérica y el Caribe, entre otros funcionarios.

Mulino viajó acompañado por la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, junto con una delegación oficial integrada por el canciller Javier Martínez Acha; el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó; el ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares; el ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza; y la secretaria de Asuntos Económicos y Competitividad, Kristelle Getzler.

La reunión entre Mulino y Sheinbaum busca consolidar la cooperación entre Panamá y México en áreas estratégicas, además de fortalecer los vínculos económicos y la coordinación regional en temas de interés común.