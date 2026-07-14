Bloqueo al cisma: Fraternidad San Pío X frena su excomunión usando las propias leyes del Vaticano

En un nuevo giro dentro de la crisis entre el <a href="/tag/-/meta/el-vaticano">Vaticano</a> y los sectores católicos tradicionalistas, la<b> Fraternidad Sacerdotal San Pío X (FSSPX) </b>presentó formalmente este domingo 12 de julio un recurso para bloquear el reciente decreto vaticano que los declaró en estado de cisma y excomulgó a su cúpula.Por su parte, la medida busca la rectificación del acto administrativo emitido el pasado<b> 2 de julio </b>por el <b>Dicasterio para la Doctrina de la Fe.</b> Lejos de ignorar al <a href="/tag/-/meta/papa-leon-xiv">Papa León XIV</a>, el movimiento de la institución conocida como <i><b>‘lefebvrianos</b></i><i>’ </i>por su fundador francés el arzobispo, <b>Marcel Lefebvre</b> representa una estrategia legal calculada dentro del <b>Código de Derecho Canónico,</b> que es el conjunto de leyes internas que rigen a la <b>Iglesia Católica</b>.Para entender su defensa, hay que mirar dos normas específicas que han invocado:<b>- El canon 1734 (La petición de reconsideración)</b>: En términos sencillos, esta ley establece que antes de llevar una apelación a un tribunal superior en el Vaticano, el acusado debe primero escribirle a quien emitió el castigo y pedirle formalmente que revoque o modifique su decisión. Esto fue exactamente lo que hizo la Fraternidad.<b>- El canon 1353 (El botón de pausa)</b>: Esta regla eclesiástica dicta que, una vez que se presenta la petición mencionada en el paso anterior, cualquier castigo impuesto queda automáticamente suspendido. Es lo que en derecho se llama <i>'efecto suspensivo'</i>.En la práctica, esto significa que la mera acción de presentar el documento<i> 'congela' </i>legalmente las excomuniones y la declaración de cisma. Las sanciones quedan en un limbo temporal, y la expulsión no se hace efectiva hasta que las autoridades del Vaticano respondan oficialmente al recurso y emitan una resolución definitiva.