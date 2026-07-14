Minsa fija fechas para pagar sobresueldos adeudados a médicos internos

”Debo decir que esto se viene trabajando desde hace muchos meses. Nosotros, cuando llegamos al Ministerio de Salud, encontramos deudas que se tienen con el personal (administrativo), con los médicos, desde hace muchos años, desde 1972 hay deudas. Esto no es nuevo. Y hemos logrado buscar la fórmula en que esto se pueda ir pagando poco a poco”, dijo Boyd Galindo.

Según Boyd Galindo , los compromisos económicos corresponden a vigencias expiradas acumuladas por administraciones anteriores.. El ministro admitió que el Minsa evalúa los turnos pendientes en una mesa técnica para conciliar los datos caso por caso , y adelantó que gestionará con la Caja de Seguro Social (CSS) la coordinación de las pagos que le competen a esa institución.

El titular de la cartera, Fernando Boyd Galindo , detalló que tras una reunión con la Federación Nacional de Médicos Residentes e Internos (Fenameri) , se estableció que el próximo 15 de agosto se cancelarán los sobresueldos pendientes , los cuales incluyen el 40% fijado por laborar en áreas de difícil acceso. Las bonificaciones rezagadas se pagarán en el transcurso de septiembre .

El Ministerio de Salud (Minsa) fijó para los meses de agosto y septiembre el pago de las bonificaciones y sobresueldos adeudados a los médicos internos y residentes. El anuncio ocurre en medio de reclamos de deudas heredadas y limitaciones fiscales que mantienen congelados los ajustes del personal administrativo, así como el paro de labores de personal del Hospital Santo Tomás (HST) .

Freno presupuestario en el Santo Tomás

Mientras el Minsa busca desactivar el conflicto con los médicos, la situación del personal administrativo del HST sigue sin resolverse. Las medidas de presión adoptadas por este sector responden a la falta de actualización de su escala salarial, una negociación que data desde 2024.

Luis Carlos Bravo, director médico del HST, afirmó que la institución atendió la mayoría de las peticiones. “Hemos atendido las solicitudes que hacen los señores de la administración; yo creo que acá se debe dar la reafirmación de esto. Estas negociaciones empezaron en el año 2024 para actualizar una escala salarial que se hizo en el año 2020”, comentó el representante del HST a los medios de comunicación.

Según detalló Bravo, casi la totalidad de las peticiones gremiales fueron subsanadas, entre ellas: las modificaciones al retiro voluntario, el reconocimiento de títulos de especialidades, maestrías y doctorados, la estabilidad de la carrera administrativa y la reducción de horas de capacitación para los ascensos.

“El único punto pendiente corresponde al componente económico, cuya implementación depende de las restricciones presupuestarias vigentes establecidas por el Gobierno Nacional”, acotó Bravo.

Por su parte, el presidente delegado del Patronato del HST, Julio Sandoval, manifestó su preocupación por los efectos del paro en el principal centro hospitalario del país. Sandoval aseguró que presentaron propuestas para aplicar los aumentos de forma escalonada, pero condicionados a que “las condiciones fiscales lo permitan”, e instó a los gremios a deponer las protestas para no arriesgar la atención de la población.

“En estos momentos hay una contención del gasto, hay una resolución de presidencia donde por un periodo están suspendidos estos aumentos salariales y además que son realmente desproporcionados, están pidiendo un aumento del 20% trianual a su salario y $120 a su salario base. Le hemos pedido tiempo, le hemos pedido que sea de forma escalonada y que a partir del 2028, pero no estamos de acuerdo con ellos en sus medidas de presión, sobre todo porque ponen en peligro la atención de los pacientes”, indicó Sandoval a los medios.