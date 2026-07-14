Minsa fija fechas para pagar sobresueldos adeudados a médicos internos

El <a href="/tag/-/meta/minsa-ministerio-de-salud">Ministerio de Salud (Minsa)</a> fijó para los meses de<b> agosto y septiembre</b> el pago de las <b>bonificaciones y sobresueldos adeudados</b> a los médicos internos y residentes. El anuncio ocurre en medio de reclamos de deudas heredadas y limitaciones fiscales que mantienen congelados los ajustes del personal administrativo, así como el paro de labores de personal del <b><a href="/tag/-/meta/hst-hospital-santo-tomas">Hospital Santo Tomás (HST)</a></b>.El titular de la cartera, <b><a href="/tag/-/meta/fernando-boyd-galindo">Fernando Boyd Galindo</a></b>, detalló que tras una reunión con la <b>Federación Nacional de Médicos Residentes e Internos (Fenameri)</b>, se estableció que el próximo <b>15 de agosto se cancelarán los sobresueldos pendientes</b>, los cuales incluyen el<b> 40%</b> fijado por laborar en áreas de difícil acceso. <b>Las bonificaciones rezagadas se pagarán en el transcurso de septiembre</b>.Según <b>Boyd Galindo</b>, los compromisos económicos corresponden a vigencias expiradas acumuladas por administraciones anteriores.. El ministro admitió que <b>el Minsa evalúa los turnos pendientes en una mesa técnica para conciliar los datos caso por caso</b>, y adelantó que gestionará con la <a href="/tag/-/meta/css-caja-de-seguro-social">Caja de Seguro Social (CSS)</a> la coordinación de las pagos que le competen a esa institución.<i>'Debo decir que esto se viene trabajando desde hace muchos meses. Nosotros, cuando llegamos al Ministerio de Salud, encontramos deudas que se tienen con el personal (administrativo), con los médicos, desde hace muchos años, desde 1972 hay deudas. Esto no es nuevo. Y hemos logrado buscar la fórmula en que esto se pueda ir pagando poco a poco', </i>dijo Boyd Galindo.