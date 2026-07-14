Perfume de Britney Spears queda fuera del mercado panameño por ingrediente prohibido

El Ministerio de Salud (Minsa), a través de la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas, canceló el registro sanitario y ordenó el retiro inmediato del mercado panameño del perfume Britney Spears Sunset Fantasy Eau de Toilette Spray, tras una alerta internacional que advierte sobre la presencia de una sustancia prohibida asociada a riesgos para la salud humana.

La decisión quedó establecida en la Resolución N.° 097 del 24 de junio de 2026, publicada en la Gaceta Oficial, y responde a una alerta emitida por la Comisión Europea mediante el sistema de alerta rápida Safety Gate, relacionada con la suspensión de la comercialización y el retiro de varios productos cosméticos que contienen ingredientes prohibidos.

Entre los productos señalados figura el cosmético Fantasy Britney Spears Eau de Parfum, el cual contiene el compuesto 2-(4-tert-butylbenzyl) propionaldehyde (BMHCA), una sustancia prohibida en productos cosméticos por representar un riesgo para la salud.