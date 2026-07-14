  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Información útil
Información útil

Perfume de Britney Spears queda fuera del mercado panameño por ingrediente prohibido

Minsa ordena retirar perfume de Britney Spears por contener una sustancia prohibida
Minsa ordena retirar perfume de Britney Spears por contener una sustancia prohibida Redes sociales
Por
Emiliana Tuñón
  • 14/07/2026 17:06
El Minsa retiró del mercado un perfume de Britney Spears tras una alerta internacional sobre un ingrediente prohibido en cosméticos.

Encuentra más de nuestra cobertura en los resultados de búsqueda.

Agrega La Estrella en Google ↗️

El Ministerio de Salud (Minsa), a través de la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas, canceló el registro sanitario y ordenó el retiro inmediato del mercado panameño del perfume Britney Spears Sunset Fantasy Eau de Toilette Spray, tras una alerta internacional que advierte sobre la presencia de una sustancia prohibida asociada a riesgos para la salud humana.

La decisión quedó establecida en la Resolución N.° 097 del 24 de junio de 2026, publicada en la Gaceta Oficial, y responde a una alerta emitida por la Comisión Europea mediante el sistema de alerta rápida Safety Gate, relacionada con la suspensión de la comercialización y el retiro de varios productos cosméticos que contienen ingredientes prohibidos.

Entre los productos señalados figura el cosmético Fantasy Britney Spears Eau de Parfum, el cual contiene el compuesto 2-(4-tert-butylbenzyl) propionaldehyde (BMHCA), una sustancia prohibida en productos cosméticos por representar un riesgo para la salud.

Ingrediente fue catalogado como un riesgo para la salud

De acuerdo con el Comité Científico de Seguridad de los Consumidores de la Comisión Europea, el BMHCA fue incorporado a la lista de sustancias prohibidas en productos cosméticos y de cuidado personal, luego de determinar que su uso puede representar un peligro para los consumidores.

El producto afectado corresponde al Britney Spears Sunset Fantasy Eau de Toilette Spray, con registro sanitario No. 103152, cuya vigencia se extendía originalmente hasta el 20 de marzo de 2029. El fabricante es Elizabeth Arden, Inc.

Como parte de las medidas adoptadas, el Minsa instruyó a distribuidoras, farmacias y establecimientos comerciales a retirar de inmediato cualquier lote disponible del producto. Además, las empresas distribuidoras deberán presentar, en un plazo máximo de 30 días calendario, un informe detallado ante la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas sobre el proceso de retiro y la cantidad de unidades inmovilizadas.

La entidad informó que mantendrá operativos de inspección para verificar el cumplimiento de la disposición y asegurar que el producto sea retirado del mercado, con el fin de proteger la salud de la población.

Lo Nuevo