Suntracs: Genaro López se mantendrá en reporte periódico y Marcos Andrade bajo detención domiciliaria

El Tribunal de Apelaciones rechaza la solicitud del Ministerio Público de cambiar las medidas cautelares a los dirigentes sindicales Genaro López y Marcos Andrade del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs).

En el caso de López, permanecerá con las medidas cautelares de reporte periódico y prohibición de acercarse al Ministerio de Trabajo y a la Confederación Nacional de Unidad Sindical (Conusi). En cuanto Andrade, se mantiene bajo detención domiciliaria.

Ambos han sido imputados con el cargo de peculado doloso agravado relacionado al pago de las cuotas sindicales, y Andrade además enfrenta cargos por blanqueo de capital.

La audiencia de apelación se celebró desde las 8 de la mañana en el Tribunal de Apelaciones ubicado en Plaza Fortuna. Al salir de la audiencia, el abogado defensor de Genaro López, Javier Quintero, se mostró confiado en que se demostrará la inocencia de su representado durante el proceso legal.

”Es una maniobra evidentemente de persecución que no logran sustentar ni en el Tribunal de Garantías ni en el Tribunal de Apelaciones”, declaró Quintero. “Podemos decir con toda claridad que se demostró bien argumentado el hecho de que no hay vinculación, ni siquiera existe delito, cosa que se va a probar en el juicio cuando corresponda y que no va a poder demostrar en ningún momento la Fiscalía, como no lo ha demostrado hasta ahora”, concluyó.

El propio Genaro López habló del caso, asegurando que todos los fondos del seguro educativo son fiscalizados meticulosamente pasando por la revisión del Instituto Panameño de Estudios Laborales, el Conusi, la Contraloría y el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral.

“No existe peculado, es un invento del Ministerio Público, siguiendo órdenes del Ministerio de Trabajo y la Presidencia de la República. Conusi no maneja fondos públicos y no somos funcionarios públicos, no puede haber peculado”, enfatizó.