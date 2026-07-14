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Fútbol y diplomacia: el curioso manual de la embajada británica para la semifinal contra Argentina

(De izquierda a derecha) El invitado, el delantero de Inglaterra #22 Ivan Toney, el delantero #19 Ollie Watkins, el defensor #03 Nico O’Reilly y el delantero #09 Harry Kane realizan ejercicios de calentamiento durante una sesión de entrenamiento en la víspera del partido de semifinales del Mundial de Fútbol 2026 entre Inglaterra y Argentina, en el Swope Soccer Village, en Kansas City.
(De izquierda a derecha) El invitado, el delantero de Inglaterra #22 Ivan Toney, el delantero #19 Ollie Watkins, el defensor #03 Nico O’Reilly y el delantero #09 Harry Kane realizan ejercicios de calentamiento durante una sesión de entrenamiento en la víspera del partido de semifinales del Mundial de Fútbol 2026 entre Inglaterra y Argentina, en el Swope Soccer Village, en Kansas City. JUAN MABROMATA | AFP
Por
Flor Isaela Navarro
  • 14/07/2026 17:13
La legación diplomática publicó un memorándum humorístico para su encargado de redes sociales, buscando distender la histórica rivalidad futbolística entre ambas naciones.

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En la antesala del choque mundialista entre Inglaterra y Argentina, la Embajada del Reino Unido en Buenos Aires optó por adelantarse a la euforia deportiva con una llamativa estrategia: publicar las instrucciones internas que su encargado de redes sociales (community manager) debe seguir según el resultado del partido.

El documento, compartido en el perfil oficial de Instagram de la sede diplomática y firmado por una ficticia “Oficina de Su Majestad para la Contingencia de un Partido de la Copa del Mundo Inglaterra-Argentina”, apela al humor y al sarcasmo para marcar la pauta del comportamiento británico en internet.

El memo establece dos escenarios claros. Si los europeos avanzan a la final, la orden es “celebrar de forma elegante y punto”. Sin embargo, si la victoria es para la ‘Albiceleste’, la instrucción es felicitar al vencedor, desearle éxito y “evitar salir a denunciar conspiraciones inexistentes”.

En cuanto a las bromas virtuales, el texto autoriza el uso de memes, pero exige tacto. Para rematar el mensaje, utilizan una traducción literal de un popular refrán hispano al inglés para advertir sobre la sensibilidad del momento: “As they say in the cloisters of Oxford, the oven is not ready for buns” (el horno no está para bollos).

Memorándum humorístico para el encargado de redes sociales de la Embajada británica en Buenos Aires, buscando disminuir la tensión entre Argentina e Inglaterra
Memorándum humorístico para el encargado de redes sociales de la Embajada británica en Buenos Aires, buscando disminuir la tensión entre Argentina e Inglaterra Redes sociales
La parte deportiva y las malvinas

La publicación busca suavizar una de las rivalidades más intensas del fútbol mundial, marcada a fuego por el contexto político y la guerra de las islas Malvinas en 1982. El intento de la embajada por desdramatizar el encuentro y mantenerlo en el terreno estrictamente deportivo coincide con los mensajes que han surgido desde los propios afectados por el conflicto histórico.

Tal como documentó La Estrella de Panamá, diversas agrupaciones de excombatientes argentinos recalcaron que el fervor mundialista no debe confundirse con la política de Estado. los protagonistas dejaron claro que el reclamo territorial transita por vías diplomáticas y pacíficas, separando el dolor de la guerra de los 90 minutos de juego.

Con este memo viral, la representación británica intenta blindarse de las pasiones desbordadas y enviar un mensaje de respeto mutuo, recordando que, al final del día, la batalla es solo por un pase a la gran final del Mundial.

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