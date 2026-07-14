Fútbol y diplomacia: el curioso manual de la embajada británica para la semifinal contra Argentina

En la antesala del choque mundialista entre Inglaterra y Argentina, la Embajada del Reino Unido en Buenos Aires optó por adelantarse a la euforia deportiva con una llamativa estrategia: publicar las instrucciones internas que su encargado de redes sociales (community manager) debe seguir según el resultado del partido.

El documento, compartido en el perfil oficial de Instagram de la sede diplomática y firmado por una ficticia “Oficina de Su Majestad para la Contingencia de un Partido de la Copa del Mundo Inglaterra-Argentina”, apela al humor y al sarcasmo para marcar la pauta del comportamiento británico en internet.

El memo establece dos escenarios claros. Si los europeos avanzan a la final, la orden es “celebrar de forma elegante y punto”. Sin embargo, si la victoria es para la ‘Albiceleste’, la instrucción es felicitar al vencedor, desearle éxito y “evitar salir a denunciar conspiraciones inexistentes”.

En cuanto a las bromas virtuales, el texto autoriza el uso de memes, pero exige tacto. Para rematar el mensaje, utilizan una traducción literal de un popular refrán hispano al inglés para advertir sobre la sensibilidad del momento: “As they say in the cloisters of Oxford, the oven is not ready for buns” (el horno no está para bollos).