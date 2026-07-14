Lo que debes saber: las noticias más importantes de este martes 14 de julio

La agenda informativa de Panamá y el mundo estuvo marcada este martes 14 de julio por temas de salud pública, política, seguridad y deportes.

-El Ministerio de Salud (Minsa) reportó un preocupante aumento de enfermedades transmitidas por mosquitos, parásitos y afecciones respiratorias en distintas regiones del país. Entre las cifras más alarmantes destaca que Panamá ya supera los 4,500 casos de malaria en lo que va del año, lo que mantiene en alerta a las autoridades de salud.

-El exdiputado y presidente de la coalición Vamos, Juan Diego Vásquez, anunció que buscará una candidatura para las elecciones generales de 2029. Aunque confirmó sus aspiraciones políticas, señaló que aún no ha definido el cargo al que se postulará.

-La decisión del Minsa de retirar del mercado un perfume de Britney Spears, luego de cancelar su registro sanitario por contener una sustancia prohibida asociada a riesgos para la salud, tras una alerta emitida por autoridades europeas.

-El Servicio Nacional de Migración (SNM) ejecutó un vuelo de deportación y expulsión desde el Aeropuerto Internacional Marcos A. Gelabert, en Albrook, con 41 ciudadanos colombianos que enfrentaban procesos administrativos, varios de ellos considerados una amenaza para la seguridad pública y el orden interno del país.

-España se convirtió en la primera selección clasificada a la final del Mundial 2026. Ahora espera al vencedor del duelo entre Inglaterra y Argentina para conocer al rival con el que disputará el título del campeonato.