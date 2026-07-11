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Las 5 noticias que marcaron la agenda de Panamá y el mundo este sábado 11 de julio

Estas fueron las noticias más relevantes de Panamá y el mundo durante este sábado 11 de julio
Estas fueron las noticias más relevantes de Panamá y el mundo durante este sábado 11 de julio Sinaproc Panamá
Por
Emiliana Tuñón
  • 11/07/2026 17:00
Desde alertas por lluvias hasta noticias internacionales, estos fueron los hechos más destacados del día.

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La agenda informativa de Panamá y el mundo estuvo marcada este sábado 11 de julio por hechos de interés nacional e internacional.

-El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) informó que se mantienen vigentes los avisos por lluvias y tormentas hasta el domingo 12 de julio, además de un aviso de prevención por oleajes en el Caribe panameño hasta el 14 de julio, por lo que recomendó a la población extremar las medidas de precaución.

-La Dirección General del Sistema Penitenciario confirmó la aprehensión de un custodio del Centro Penitenciario La Joya, luego de que fueran hallados seis teléfonos celulares dentro del vehículo institucional que conducía.

-La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) aclaró que la legislación vigente no le otorga la facultad para fijar o aprobar las tarifas que aplican las empresas de telecomunicaciones, tras las recientes inquietudes generadas por ajustes en los precios de algunos servicios.

-El fútbol sudafricano quedó de luto tras confirmarse la muerte del centrocampista Jayden Adams, de 25 años, integrante del Mamelodi Sundowns y de la selección de Sudáfrica, pocos días después de disputar el Mundial de Fútbol 2026.

-Las autoridades venezolanas informaron que la cifra de fallecidos por el doble terremoto registrado el pasado 24 de junio ascendió a 4.333, luego del hallazgo de 215 nuevos cuerpos durante las labores de búsqueda y recuperación realizadas en las últimas horas.

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