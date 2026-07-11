Las 5 noticias que marcaron la agenda de Panamá y el mundo este sábado 11 de julio

La agenda informativa de <b>Panamá y el mundo</b> estuvo marcada este <b>sábado 11 de julio</b> por hechos de interés nacional e internacional.-El <b>Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc)</b> informó que se mantienen vigentes los avisos por lluvias y tormentas hasta el <b>domingo 12 de julio</b>, además de un aviso de prevención por oleajes en el Caribe panameño hasta el <b>14 de julio</b>, por lo que recomendó a la población extremar las medidas de precaución.-La <b>Dirección General del Sistema Penitenciario</b> confirmó la aprehensión de un custodio del Centro Penitenciario La Joya, luego de que fueran hallados seis teléfonos celulares dentro del vehículo institucional que conducía.-La <b>Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP)</b> aclaró que la legislación vigente no le otorga la facultad para fijar o aprobar las tarifas que aplican las empresas de telecomunicaciones, tras las recientes inquietudes generadas por ajustes en los precios de algunos servicios.-El fútbol sudafricano quedó de luto tras confirmarse la muerte del centrocampista <b>Jayden Adams</b>, de 25 años, integrante del Mamelodi Sundowns y de la selección de Sudáfrica, pocos días después de disputar el Mundial de Fútbol 2026.-Las autoridades venezolanas informaron que la cifra de fallecidos por el doble terremoto registrado el pasado 24 de junio ascendió a <b>4.333</b>, luego del hallazgo de 215 nuevos cuerpos durante las labores de búsqueda y recuperación realizadas en las últimas horas.