  1. Inicio
  2. >  Mundo
Mundo

Irán anuncia el cierre del estrecho de Ormuz tras el paso de un buque que habría ignorado sus instrucciones

Irán ha lanzado un órdago tanto al Gobierno de Donald Trump como a sus aliados en la región, a los que advierte de que, en caso de ‘cometer un error’ y ‘arremeter ante Teherán’, se “enfrentará a una respuesta severa.
Irán ha lanzado un órdago tanto al Gobierno de Donald Trump como a sus aliados en la región, a los que advierte de que, en caso de ‘cometer un error’ y ‘arremeter ante Teherán’, se “enfrentará a una respuesta severa. AFP
Por
Europa Press
  • 11/07/2026 18:45
Según Teherán, uno de los buques que navegaba por el estrecho habría ‘puesto en peligro la seguridad marítima al apagar sus sistemas’.

Encuentra más de nuestra cobertura en los resultados de búsqueda.

Agrega La Estrella en Google ↗️

La Guardia Revolucionaria de Irán ha confirmado este domingo que el estrecho de Ormuz queda cerrado a la navegación “hasta nuevo aviso” tras realizar disparos de advertencia contra un buque que presuntamente habría ignorado sus instrucciones en la zona.

“Debido a la brecha de seguridad causada por la intervención ilegal de potencias extranjeras, el estrecho de Ormuz queda cerrado hasta nuevo aviso y hasta que cesen las intervenciones de Estados Unidos en la región, y no se permitirá el paso a ningún buque”, han confirmado las fuerzas iraníes en un comunicado oficial recogido por la cadena estatal ‘IRIB’.

Según Teherán, uno de los buques que navegaba por el estrecho habría “puesto en peligro la seguridad marítima al apagar sus sistemas”, por lo que ha sido “alcanzado por un disparo de advertencia y se le ha obligado a detenerse” por la Guardia Revolucionaria.

“Hace unas horas, estas advertencias fueron ignoradas y, ante la provocación de potencias extranjeras, varios buques intentaron salirse de la ruta autorizada, haciendo caso omiso de nuestras advertencias e instrucciones de corregir su rumbo y permanecer dentro de la ruta designada”, ha matizado el comunicado, que asegura que la continuidad de estas acciones, las cuales las atribuyen a Estados Unidos, “provocarían una respuesta contundente”.

Asimismo, Irán ha lanzado un órdago tanto al Gobierno de Donald Trump como a sus aliados en la región, a los que advierte de que, en caso de “cometer un error” y “arremeter ante Teherán”, se “enfrentará a una respuesta severa, y las nuevas bases enemigas en la región serán blanco de nuestros ataques”.

“Las consecuencias de tal intervención son responsabilidad del enemigo estadounidense-sionista y de los países que han cedido su territorio para que las bases enemigas lancen estas amenazas”, ha amenazado.

Estas declaraciones llegan en un delicado momento por el que atraviesan las negociaciones entre Irán y Estados Unidos, tras una semana de cruces de bombardeos y un nuevo ultimátum estadounidense para que Teherán anuncie públicamente este sábado la apertura sin restricciones del estrecho de Ormuz.

VIDEOS

Familiares denuncian abandono a los presos políticos tras el doble terremoto en Venezuela
Familiares de presos políticos venezolanos fueron captados este 7 de julio, durante una vigilia frente a la embajada de Estados Unidos en Caracas, para orar por las víctimas de los terremoto en Venezuela y para exigir la liberación de sus seres queridos, en la capital venezolana. EFE/Magda Gibelli
Familiares de presos políticos venezolanos fueron captados este 7 de julio, durante una vigilia frente a la embajada de Estados Unidos en Caracas, para orar por las víctimas de los terremoto en Venezuela y para exigir la liberación de sus seres queridos, en la capital venezolana. EFE/Magda Gibelli ( Magda Gibelli / EFE )

Familiares de los presos políticos en Venezuela señalaron que las autoridades han abandonado a estos detenidos tras el doble terremoto de magnitud del...

Lo Nuevo