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Migración de Panamá rechaza a costarricense buscado por la justicia de su país

En las verificaciones de rutina efectuadas en el puesto fronterizo se detectó que el extranjero era requerido por las autoridades.
En las verificaciones de rutina efectuadas en el puesto fronterizo se detectó que el extranjero era requerido por las autoridades. Cedida
Por
Manuel Vega Loo
Editor Web
  • 11/07/2026 18:16
Tras la revisión de sus antecedentes, se confirmó que el ciudadano mantenía una orden de captura y traslado a prisión.

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Un ciudadano costarricense con una orden de captura vigente en su país fue rechazado en un control migratorio cuando intentaba ingresar a Panamá a través del Puente Binacional que conecta con Costa Rica.

El Servicio Nacional de Migración informó que, durante las verificaciones de rutina efectuadas en el puesto fronterizo, se detectó que el extranjero era requerido por las autoridades judiciales costarricenses.

Tras la revisión de sus antecedentes, se confirmó que el ciudadano mantenía una orden de captura y traslado a prisión emitida en Costa Rica por el presunto delito de amenazas graves.

Ante esta situación, las autoridades panameñas aplicaron el artículo 50, numeral 4, de la Ley No. 3 del 22 de febrero de 2008, que establece como causal de no admisión al territorio nacional que el extranjero tenga antecedentes penales en su país de origen o procedencia.

Como resultado, se le negó el ingreso a Panamá y se procedió a su devolución inmediata hacia Costa Rica.

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