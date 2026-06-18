Panamá expulsa a colombiano vinculado al Clan del Golfo

El Servicio Nacional de Migración informó este 18 de junio que expulsó del territorio panameño a un ciudadano colombiano presuntamente vinculado al Clan del Golfo, luego de verificar que mantenía una alerta roja de Interpol y una orden de captura vigente por diversos delitos.

De acuerdo con la entidad, la identificación se produjo mediante una verificación realizada por la Unidad de Perfilamiento y Análisis de Protección Fronteriza, que contrastó información en bases de datos institucionales y mecanismos de cooperación internacional.

Migración indicó que el extranjero era requerido por las autoridades por los delitos de concierto para delinquir, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, homicidio agravado, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, extorsión y lesiones personales.

La institución no reveló la identidad del ciudadano expulsado ni precisó cuánto tiempo permaneció en Panamá. Tampoco informó dónde fue ubicado ni bajo qué condición migratoria se encontraba en el país.

El caso vuelve a poner atención sobre los mecanismos de control migratorio y el intercambio de información entre países para detectar personas requeridas por la justicia internacional.

Según Migración, la medida forma parte de las acciones destinadas a impedir el ingreso y permanencia en Panamá de personas vinculadas a actividades delictivas y con requerimientos judiciales vigentes en otros países.

La entidad sostuvo que continuará fortaleciendo los procesos de verificación, análisis de perfiles y cooperación internacional para reforzar los controles de seguridad fronteriza.