Fundación Iguales organiza foro paralelo a la OEA para analizar los desafíos de los derechos humanos en las Américas

En el contexto de la 56.ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la organización Fundación Iguales realizará a las 11:45 am del próximo 23 de junio en el Hotel Sheraton el foro ‘Fortaleciendo el Sistema Interamericano de Derechos Humanos: Desafíos desde el multilateralismo y la implementación de sus estándares ante los cambios globales’, un espacio de reflexión que reunirá a representantes de organismos internacionales, expertos en derechos humanos y miembros de la sociedad civil.

La iniciativa busca analizar algunos de los principales desafíos que enfrenta actualmente el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en un escenario marcado por transformaciones políticas, económicas y sociales que impactan la vigencia de los derechos fundamentales en la región.

El encuentro estará dividido en dos paneles temáticos. El primero abordará el avance y los desafíos pendientes en materia de matrimonio civil igualitario en las Américas, a partir de los estándares establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2017, cuando amplió el reconocimiento del derecho al matrimonio para parejas del mismo sexo en el continente.

Durante este espacio participarán el comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y relator sobre derechos de las personas LGBTI, José Luis Caballero; la secretaria nacional para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas LGBTIQ+ de Brasil, Symmy Larrat; la defensora del Pueblo de Panamá, Ángela Russo; y el representante de Fundación Iguales, Iván Chanis Barahona. La moderación estará a cargo de Karen Anaya, secretaria ejecutiva de la Red de Litigantes de las Américas.

Según los organizadores, aunque algunos países han implementado de manera inmediata los estándares fijados por la Corte Interamericana, en otras naciones el reconocimiento pleno de estos derechos continúa enfrentando obstáculos jurídicos y políticos.

El segundo panel se centrará en los desafíos que enfrenta la democracia en la región y en el papel que desempeñan los organismos multilaterales en la protección de los derechos humanos ante fenómenos como el aumento de las desigualdades económicas, las dificultades de acceso a servicios básicos, los problemas de empleabilidad y la crisis ambiental.

En este debate participarán la secretaria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Gabriela Pacheco; Mirta Moragas, de la organización Synergia-Initiatives for Human Rights; e Isbelia Ruiz, representante de la organización peruana Promsex. La conversación será moderada por Geynar Delgado, agregada de Asuntos Políticos, Multilaterales, Prensa y Medios de la Embajada de México en Panamá.

Fundación Iguales destacó en una nota de prensa que el foro forma parte de su misión de promover la educación en derechos humanos y facilitar el conocimiento y uso de los mecanismos internacionales de protección disponibles para la ciudadanía.

La realización de este foro paralelo coincide con una semana de intensa actividad diplomática en Panamá, donde también se celebrarán las sesiones de la Asamblea General de la OEA y diversos encuentros internacionales vinculados al fortalecimiento de la democracia, el multilateralismo y la cooperación regional.