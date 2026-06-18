Las 5 claves que debes saber de Panamá y el mundo este jueves 18 de junio

La actualidad nacional e internacional estuvo cargada de acontecimientos relevantes este jueves 18 de junio, con temas que abarcaron desde la gestión gubernamental y la diplomacia hasta el deporte, el clima y la salud pública.

-El presidente José Raúl Mulino encabezó una nueva conferencia de prensa semanal en la que abordó diversos asuntos de interés nacional. Entre los temas más destacados figuraron las investigaciones relacionadas con los recientes hechos ocurridos en el Centro Penitenciario La Joyita, donde el mandatario reiteró que se están realizando pesquisas internas y que se sancionará a los responsables una vez se cuente con pruebas contundentes.

-Panamá se prepara para recibir a 94 delegaciones nacionales e internacionales que han confirmado su participación en la Semana de Alto Nivel del Bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá, un evento que se desarrollará del 20 al 27 de junio y que reunirá a representantes de distintos países para conmemorar este importante acontecimiento histórico.

-El más reciente Boletín Climático de Panamá, emitido por el Centro del Agua del Trópico Húmedo para América Latina y el Caribe (Cathalac), advierte que el fenómeno de El Niño mantendrá su influencia sobre el territorio nacional durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2026, prolongando las condiciones secas y los efectos asociados a este evento climático.

-La selección nacional de fútbol sufrió un revés tras su derrota ante Ghana en su debut en la Copa del Mundo 2026. Además del resultado adverso en la cancha, Panamá descendió seis posiciones en el ranking FIFA, pasando del puesto 34 al 40, aunque todavía mantiene opciones de recuperarse en sus próximos encuentros del torneo.

-La situación sanitaria en la República Democrática del Congo continúa agravándose. Autoridades de salud reportaron que más de 200 personas han fallecido a causa del brote de ébola, poco más de un mes después de que se declarara oficialmente la epidemia, aumentando la preocupación de organismos internacionales ante la propagación de la enfermedad.