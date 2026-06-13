Las 5 claves de Panamá y el mundo | 13 de junio

La agenda informativa de Panamá y el mundo estuvo marcada este sábado 13 de junio por acontecimientos de seguridad, diplomacia internacional y hechos relacionados con la Copa Mundial de la FIFA 2026.

-La Fiscalía Regional de San Miguelito, a través de la Sección de Homicidio y Femicidio, solicitó la colaboración de la ciudadanía para ubicar y capturar a Joshua Darío Hurtado Stanziola, quien figura entre las personas evadidas del Centro Penal La Joyita. Las autoridades reiteraron el llamado a la población para que aporte información que permita dar con su paradero y proceder con su recaptura.

-Panamá se prepara para asumir un papel protagónico en el escenario internacional al conmemorarse los 200 años del Congreso Anfictiónico de Panamá. Como parte de esta celebración histórica, se espera la llegada de representantes de 86 naciones y organismos internacionales, en una agenda diplomática que reunirá a jefes de Estado, ministros y líderes multilaterales con el objetivo de fortalecer el diálogo y la cooperación internacional.

-El Gobierno de Venezuela confirmó la muerte de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, conocido como alias “Niño Guerrero”, señalado como fundador y principal líder del Tren de Aragua. La organización criminal es considerada por Estados Unidos como una organización terrorista, y la noticia representa un golpe significativo contra una de las estructuras delictivas más extendidas de América Latina.

-El Gobierno de Ghana manifestó su rechazo a la decisión de Canadá de negar una visa de residencia temporal al mediocampista Thomas Teye Partey, una de las principales figuras de la selección nacional conocida como las Black Stars. La controversia surge a pocos días de la participación del combinado africano en la máxima cita futbolística.

-Autoridadesmexicanas localizaron un cadáver en avanzado estado de descomposición dentro del maletero de un vehículo estacionado frente al Estadio Caliente de Tijuana, instalación que funciona como campamento base de una selección participante en el Mundial 2026. El hallazgo activó una investigación para esclarecer la identidad de la víctima y las circunstancias que rodean el caso.