Trump asegura que murió el Niño Guerrero en una operación del Comando Sur en Venezuela

El presidente Donald Trump aseguró la noche de este viernes 12 de junio que el líder de la organización criminal venezolana Tren de Aragua, Héctor Rusthenford Guerrero Flores, conocido como Niño Guerrero, murió durante una operación militar ejecutada por el Comando Sur estadounidense.

A través de un mensaje publicado en su red social Truth Social, Trump afirmó que la acción fue un “golpe cinético rápido y letal” ordenado directamente por su administración para eliminar al considerado máximo cabecilla del Tren de Aragua, grupo que Estados Unidos ha catalogado como organización terrorista extranjera en enero de este año.

En su declaración, Trump dijo que la operación fue coordinada con autoridades venezolanas y aseguró que, tras la muerte de Guerrero, los integrantes de la organización criminal “ya no tienen refugio seguro en Venezuela ni en ningún otro lugar”.

Trump aprovechó el mensaje para criticar al expresidente estadounidense Joe Biden, a quien responsabilizó de haber permitido el ingreso de criminales a territorio estadounidense a través de la frontera sur.

Además, reiteró que durante su campaña prometió combatir a los cárteles y organizaciones criminales transnacionales vinculadas con delitos violentos.

Hasta el momento, la Casa Blanca, el Pentágono y el Comando Sur de Estados Unidos no han divulgado detalles adicionales sobre el operativo.

Al Niño Guerrero se le consideraba uno de los criminales más buscados de América y señalado como fundador y máximo líder del Tren de Aragua, una organización nacida en Venezuela que expandió sus operaciones a varios países de la región, entre ellos Estados Unidos y Chile