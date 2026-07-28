Ranieri reemplaza a Maldini como director técnico de Italia

Claudio Ranieri será el nuevo director técnico de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) reemplazando a Paolo Maldini, quien ha dimitido en desacuerdo con el nombramiento del seleccionador, anunció el martes el presidente de la Federación.

“Claudio Ranieri acaba de dar su acuerdo hace apenas unos minutos”, declaró el patrón de la FIGC Giovanni Malagò durante una rueda de prensa.

Maldini, quien apostaba por Andrea Pirlo como seleccionador, llevaba menos de un mes en el cargo, tras haber sido nombrado el 11 de julio.