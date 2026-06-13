Pete Hegseth destaca cooperación entre Estados Unidos y Venezuela tras muerte del Niño Guerrero

Las autoridades estadounidenses destacaron este sábado 13 de junio, la cooperación sin precedentes con Venezuela tras la muerte de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, fundador y máximo líder del Tren de Aragua, durante una operación conjunta desarrollada en el estado Bolívar.

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, aseguró a través de su cuenta oficial en X que el operativo fue ejecutado “en plena colaboración con las fuerzas de seguridad venezolanas” y tuvo como objetivo desmantelar una estructura de la organización criminal en territorio venezolano.

“En plena colaboración con las fuerzas de seguridad venezolanas, se llevó a cabo un ataque armado contra un complejo del Tren de Aragua (TdA) en Venezuela. Se confirmó la muerte del fundador y líder del TdA, Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, durante el ataque. Esta operación subraya el compromiso compartido de Estados Unidos y Venezuela de combatir a los narcoterroristas y negarles cualquier refugio seguro en nuestro hemisferio”, escribió Hegseth.

El funcionario estadounidense afirmó que la operación demuestra el “compromiso compartido” entre Washington y Caracas para combatir a los grupos del crimen organizado transnacional y evitar que encuentren refugio en el hemisferio.

“Continuaremos trabajando estrechamente con nuestros socios de seguridad, como Venezuela, y los países miembros de la Coalición de las Américas contra los Cárteles (A3C), para combatir a nuestros enemigos”, añadió.

Las declaraciones de Hegseth se producen después de que el Gobierno venezolano confirmara oficialmente la muerte del presunto cabecilla del Tren de Aragua, una organización criminal nacida en Venezuela y señalada por diversos gobiernos y agencias internacionales por delitos como extorsión, secuestro, tráfico de drogas, trata de personas y homicidios.

Según Caracas, la neutralización de Guerrero Flores ocurrió durante una operación conjunta entre organismos de seguridad venezolanos y estadounidenses en el sureste del estado Bolívar, apoyada por mecanismos de intercambio de inteligencia y tecnología especializada.

La coincidencia de los mensajes emitidos por ambos gobiernos marca un hecho inusual en la relación entre Estados Unidos y Venezuela, países que han mantenido profundas diferencias diplomáticas en los últimos años, pero que ahora exhiben cooperación en materia de seguridad para enfrentar amenazas del crimen organizado transnacional.

La muerte de alias Niño Guerrero, considerado uno de los criminales más buscados de América Latina, representa uno de los golpes más significativos contra el Tren de Aragua desde la expansión internacional de la organización.