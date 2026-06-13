Pete Hegseth destaca cooperación entre Estados Unidos y Venezuela tras muerte del Niño Guerrero

Las autoridades estadounidenses destacaron este sábado 13 de junio, la cooperación sin precedentes con Venezuela tras la muerte de <b>Héctor Rusthenford Guerrero Flores</b>, alias <b>Niño Guerrero</b>, fundador y máximo líder del <a href="/tag/-/meta/tren-de-aragua">Tren de Aragua</a>, durante una operación conjunta desarrollada en el estado Bolívar.<a href="/tag/-/meta/pete-hegseth">El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth</a>, aseguró a través de su cuenta oficial en X que el operativo fue ejecutado <b>'en plena colaboración con las fuerzas de seguridad venezolanas' </b>y tuvo como objetivo desmantelar una estructura de la organización criminal en territorio venezolano.'<i>En plena colaboración con las fuerzas de seguridad venezolanas, se llevó a cabo un ataque armado contra un complejo del Tren de Aragua (TdA) en Venezuela. Se confirmó la muerte del fundador y líder del TdA, Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, durante el ataque. Esta operación subraya el compromiso compartido de Estados Unidos y Venezuela de combatir a los narcoterroristas y negarles cualquier refugio seguro en nuestro hemisferio</i>', escribió Hegseth.El funcionario estadounidense afirmó que la operación demuestra el <b>'compromiso compartido' </b>entre Washington y Caracas para combatir a los grupos del crimen organizado transnacional y evitar que encuentren refugio en el hemisferio.'Continuaremos trabajando estrechamente con nuestros socios de seguridad, como Venezuela, y los países miembros de la Coalición de las Américas contra los Cárteles (A3C), para combatir a nuestros enemigos', añadió.Las declaraciones de Hegseth se producen después de que el Gobierno venezolano <b>confirmara oficialmente la muerte del presunto cabecilla del Tren de Aragua</b>, una organización criminal nacida en Venezuela y señalada por diversos gobiernos y agencias internacionales por delitos como extorsión, secuestro, tráfico de drogas, trata de personas y homicidios.Según Caracas, la neutralización de Guerrero Flores ocurrió durante una operación conjunta entre organismos de seguridad venezolanos y estadounidenses en el sureste del estado Bolívar, apoyada por mecanismos de intercambio de inteligencia y tecnología especializada.La coincidencia de los mensajes <b>emitidos por ambos gobiernos marca un hecho inusual en la relación entre Estados Unidos y Venezuela</b>, países que han mantenido profundas diferencias diplomáticas en los últimos años, pero que ahora exhiben cooperación en materia de seguridad para enfrentar amenazas del crimen organizado transnacional.La muerte de alias<b> Niño Guerrero</b>, considerado uno de los criminales más buscados de América Latina, representa uno de los golpes más significativos contra el Tren de Aragua desde la expansión internacional de la organización.